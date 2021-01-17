Akkuyu'da pandemi saha sorumlusu: 'Santralde işçi sağlığı yok'

17 Ocak 2021 Pazar, 12:07

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan işçilerin pandemide küçücük servis aracığın 16 kişi balık istifi bindirilmesinin ardından santralde çalışan genel saha pandemi sorumlusu Serdar İnan’ndan dikkat çekici açıklama geldi.

İnan, görevinin saha içerisindeki uygusuz durumları fotoğraflayıp amirine raporlamak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ancak pandemi kurallarına uyulmayan onlarca fotoğraf çekip atmama rağmen amirlerinin yaptırım uygulamadı. Yaptırım uygulanmadığı gibi bana benim işimden farklı işler verilerek, yıldırma politikasına gidildi. Günde 170 küsür vatandaşın hayatını yitirdiği, hastanelerin dolup taştığı, kitlesel yok oluşun eşiğinde olduğumuz şu günlerde, maalesef Akkuyu’da kurallara riayet edilmiyor.”

İnan, kurallara uyulmadığı için görevinden istifa ettiğini belirterek, “Maalesef Akkuyu’da virüs bedenlerde değil zihinlerde” dedi.

UTANÇ MANZARASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç santraldeki işçilerin balık istifi yemek servis aracına 16 kişi bindirildiğinin ve dinlenme alanlarında dip dibe maskesiz bekletildiğini görüntülerini paylaştı. Öztunç görüntülere ilişkin şu yorumda bulundu:

“Patron daha fazla para kazanacak diye insanlar sağlığından olmamalı. Normal şartlarda zaten bunun olmaması gerekiyor, hele hele pandemi şartlarında daha dikkatli olmamız gerekir. Maalesef Türkiye’de işçinin hastalanması umurlarında değil. Bu hükümet işçiyi düşünmez, işçiyi düşünmediği için umursamaz… Bu görüntüler AK Parti’nin utanç görüntüleri, Türkiye manzaralarıdır.”