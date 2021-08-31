AKP, Amasya’da 30 Ağustos’a duyarsız kaldı

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Amasya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları, Yavuz Selim Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda yapıldı.

Törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tugay Komutanı Tuğ. Mehmet Fatih Ören, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkân ve yurttaşlar katılırken, CHP Amasya il ve merkez ilçe yönetimi alternatif tören yaptı. CHP İl Başkanlığı ile birlikte ADD, ÇYD Amasya şubeleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yaptı, saygı duruşu sonunda İstiklal Marşı okundu. Öte yandan AKP Merzifon ve Hamamözü ilçe başkanlıklarına, Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılmaması tepkilere neden oldu.