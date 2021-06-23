Bağımsızlık ateşi Amasya Genelgesi, 102 yaşında

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Amasya’daki Saraydüzü Kışla Binası önünde 22 Haziran 1919 tarihinde ilan edilişinin 102. yılı kapsamında tören düzenlendi.

Törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum kuruluş müdürleri ve yurttaşlar katıldı. Askeri bandonun marşlar çaldığı törende çelenkler sunuldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Amasya Genelgesi’ni yayımlayışlarının 102. yılı tiyatral olarak canlandırıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Masmavi gözleriyle, sarışın saçlarıyla, bir kahraman geliyor Amasya’ya. Onun adı Mustafa Kemal Atatürk. Amasya topraklarına adım attığında karşılaştığı kim var, Teyfik Efendi var. Amasya Müftüsü. Ne diyor ‘Paşam Amasya emrinizdedir’ dediği anda Gazi Paşa heyecanlanıyor, umutlanıyor ve seviniyor. İşte orada yeni bir hayat, yeni bir dönem başlıyor. Ne diyoruz biz bunun adına Kurtuluştan Kuruluş’a diyoruz. Memleketin dört bir yanı işgal edilmiş, paylaşılma planları yapılmış, bir avuç Anadolu kalmış düşmanın ayak basmadığı yer. Bugün 22 Haziran Amasya Tamimi’ni, Genelgesini açıklıyor. Biz ne diyoruz buna bugünkü yaşadığımız Cumhuriyet’in felsefesinin fikirlerinin oluştuğu, özgürlük meşalesinin tutuştuğu şehirdeniz” diye konuştu.

‘GERİYE GİDİŞTEN MÜCADELE İLE KURTULACAĞIZ’

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu da Amasya Genelgesi’nin 102. yılı kapsamında yayımladığı mesajda “22 Haziran 1919 tarihli Amasya Tamimi Türk Ulusu’nu, ulusal bağımsızlık ve kurtuluşa çağıran bir ulusal uyanış alarmıdır” dedi. Moroğlu, Amasya Genelgesi’nde yer alan “Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul’daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararlılığı kurtaracaktır” ifadelerinin adeta bugün için söylenmiş gibi olduğunu belirtti.