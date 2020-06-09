AKP: Ayasofya’nın ibadete açılmasına şimdi ret veriyoruz
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de devam eden Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te Ayasofya tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti'nin Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması önerisiyle ilgili Genel Kurul'da yerinden söz alan Muş, "Şu an Danıştay'da bir dava görülmektedir. Burada araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır. Meclis'i o adımlarla, çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İYİ Parti'nin grup önerisine 'hayır' oyu vereceğiz. İnşallah temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır" dedi.
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