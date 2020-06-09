AKP: Ayasofya’nın ibadete açılmasına şimdi ret veriyoruz

09 Haziran 2020 Salı, 16:56

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te Ayasofya tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması önerisiyle ilgili Genel Kurul'da yerinden söz alan Muş, "Şu an Danıştay'da bir dava görülmektedir. Burada araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır. Meclis'i o adımlarla, çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İYİ Parti'nin grup önerisine 'hayır' oyu vereceğiz. İnşallah temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…