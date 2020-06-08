İlber Ortaylı’dan Ayasofya uyarısı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın politika aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
Danıştay'ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemli davayı gündemine almasının ardından gözler karara çevrildi.
Danıştay'ın kararını 2 Temmuz’da açıklaması beklenirken, siyasilerden her gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Habertürk TV’nin sorularını yanıtlayan tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili olarak, “Caminin bir bölümünde namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor. Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir. Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz” dedi.
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