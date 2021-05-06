CHP'den AKP'ye 'animasyon film' yanıtı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 08:58

AKP’nin resmî Twitter hesabından yapılan “Yarın saat 14.00'te" paylaşımın ardından CHP'yle ilgili animasyon filmi çıkmasına CHP'den yanıt geldi. Hesaptan yapılan paylaşım şöyle oldu:

"Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!"









AKP'NİN YAYINLADIĞI ANİMASYON FİLMİ - VİDEO