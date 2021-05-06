CHP'den AKP'ye 'animasyon film' yanıtı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) AKP'nin 'CHP Yalan Üretim Merkezi' animasyonuna sosyal medyadan yanıt vererek, cuma gününü işaret etti ve "Gerçekleri açıklıyoruz" dedi.
AKP’nin resmî Twitter hesabından yapılan “Yarın saat 14.00'te" paylaşımın ardından CHP'yle ilgili animasyon filmi çıkmasına CHP'den yanıt geldi. Hesaptan yapılan paylaşım şöyle oldu:
"Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!"
AKP'NİN YAYINLADIĞI ANİMASYON FİLMİ - VİDEO
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