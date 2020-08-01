AKP dava açmaya hazırlanıyordu: Yeni Akit Dilipak'a sahip çıktı!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:58

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı ifadelerden dolayı Abdurrahman Dilipak'a dava açma hazırlığında olan AKP'ye tepki gösterdi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak, geçen günlerde yayınlanan, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında “AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum ‘Yeşil Sermaye’ de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim ‘Yeşil sermaye’ davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!" demişti.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dilipak'ın kullandığı ifadelerden dolayı Dilipak'a AKP olarak dava açacaklarını duyurmuştu.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Dilipak'a dava açma hazırlığında olan AKP'ye tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, "AK Parti adına açıklama yapan Genel Sekreter Fatih Şahin, gazetemizin kuruluşundan bu yana, hatta Cuma dergisinin kuruluşundan itibaren yazarı olan Abdurrahman Dilipak için, dava açma hazırlığı yaptıklarını söylemiş.. Şimdilik, bunun yanlışlığını ifade edeyim.. Gelişmeler, Fatih Şahin’in açıklaması doğrultusunda seyredecek olursa, tam da Abdurrahman abinin o yazıda kastettiği şekilde, AK Parti’nin değil, AK Parti içindeki bir avuç akepelilerin kazançlı çıkacağını hatırlatayım.. " düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Şimdilik, Fatih Şahin’e bir soru ile bitireyim. AK Parti, sabahtan akşama kadar kendisine küfreden kaç kişiye bugüne kadar dava açmıştır ki, o küfür edenlerin ‘yandaş’ olarak nitelendirdikleri Dilipak’a, hem de bir uyarısı sebebi ile, o uyarısı da çarpıtılarak dava açmaya sıra gelmiştir?” ifadesini kullandı.