AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal: İYİ Parti ve Saadet Partisi tabanı durumu görüyor

19 Mart 2021 Cuma, 13:21

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin görüşü sorulan Ünal, "davanın sonucunu siyasetin değil, yargının belirleyeceğini" öne sürdü. Yapılan kamuoyu araştırmalarında yüzde 66 ile 74 oranında "HDP kapatılsın" diyen bir kesimin bulunduğunu dile getiren Ünal, Almanya Dışişleri Bakanlığının bile "HDP, terör örgütüyle arasına mesafe koymalıdır." deme noktasına geldiğini söyledi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık bir şekilde terör ve terör örgütleriyle ilişkili olan hiçbir siyasi harekete dünyanın hiçbir yerinde hiçbir tolerans gösterilmez. En son bu konuda biliyorsunuz Batasuna kararı var ki bunun en önemli özelliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onaylamasıdır. Bırakın terörü, terör örgütüne dönük sempati imasına bile gelişmiş demokrasilerde tahammül yokken, toplumda oluşan bu rahatsızlığı siyasetçinin gündeme getirmesi başka bir şeydir, burada ortaya çıkan hukuk dışı, Anayasa'ya aykırı durumla ilgili Yargıtay Başsavcısının Anayasa Mahkemesi'nde dava açması başka bir şeydir. Dolayısıyla HDP kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağının cevabını siyaset değil, yargı verecek. Burada siyaset, doğası gereği toplumda oluşan bu tepkiyi tabii ki dile getirir, kimse kalkıp da bunun üzerinden bir demokrasi tartışması gerçekleştirmesin."

"SEÇMEN TABANLARI GÖRÜYOR"

Bu sürecin, Millet İttifakı'nı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya karşılık ise Ünal, şunları kaydetti:

"Meral Hanım'ın da ifade ettiği gibi Millet İttifakı ilginç bir bileşen haline geldi. Meral Akşener, 'Evet Sayın Ekrem İmamoğlu böyle söyledi, Pervin Buldan da böyle söyledi, Yavuz Ağıralioğlu da şöyle söyledi. Ben de hepsini büyük bir hoşgörüyle izledim.' diyor. Anladığım kadarıyla kendi içlerinde yaşanan bütün bu kırılmaları, kendi yaslandıkları sosyolojik tabana aykırı bu durumu, Meral Hanım hoşgörüyle izlediğini söyledi. Benim ısrarla söylediğim bir şey var, CHP ve HDP'yi ayrı bir yerde görüyoruz. Yaslandıkları taban itibarıyla CHP'nin de yönetimi itibarıyla... Çünkü CHP'nin 2010'dan sonra ortaya koyduğu siyaset ne Deniz Baykal'ın CHP'siyle ne Bülent Ecevit'in CHP'siyle uzaktan yakından ilgili değil. Ama Saadet Partisi'nin ve İYİ Parti'nin yaslandığı sosyolojinin, seçmen tabanının bu durumu gördüğünü ve bu duruma tepki verdiğini biliyoruz."