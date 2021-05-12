AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: Tek sesi çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan, hemen gerekli adımları attı
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin "Tek sesi çıkan ülke Türkiye, tek sesi çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'dan video konferans bağlantısıyla İzmir'deki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bu bayrama da hüzünlü ve mahzun girdiklerini söyleyen Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarını hatırlatıp "Görüldüğü gibi uygar dünya yine sessiz, üç maymunu oynuyor. Tek sesi çıkan ülke Türkiye, tek sesi çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan" dedi.
Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"İsrail Mescid-i Aksa'yı kundakladı. Sadece ibadet etmek için orada bulunan savunmasız kardeşlerimize silah doğrultarak onların hayatını kararttı. Bu saldırılar sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüldüğü gibi uygar dünya yine sessiz, üç maymunu oynuyor. Tek sesi çıkan ülke Türkiye, tek sesi çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bölge ülkeleriyle derhal temasa geçerek bu alçaklığın sona erdirilmesi, aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in (BM) konuya hemen müdahil olması için gerekli adımları attı. Ne yazık ki Avrupa ülkeleri ses seda çıkarmıyor. Dünyanın her bölgesinde barış ve kardeşliği hakim kılma görevi üstlenen BM de yine aynı hayal kırıklığını yaşatıyor."
"EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERMEK GEREK"
Yıldırım, küresel olaylara bakıştaki çifte standardın, insanlık için büyük felaketin habercisi olduğunu belirterek, "Bize değmeyen yılan bin yaşasın anlayışını terk etmezsek, teröre, eşkıyalığa, her türlü katliama tek ve güçlü ses çıkarmazsak, bunun bedeli herkes için çok ağır olacak. Ve büyük bir felaket sadece bölgeyi değil, sadece mazlum, mağdur İslam ülkelerini değil, aynı zamanda bütün dünyayı kasıp kavuracak. Tehlike büyüktür, suskunluğun sona ererek başta Müslüman Arap ülkeleri olmak üzere, bütün dünyanın bu barbarlığa, bu kalleşliğe ve bu katliama en sert şekilde karşılık vermesi gerekir." dedi.
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