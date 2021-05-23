AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda yapılacak
AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da gerçekleştirilecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ın 61'inci yıl dönümünde, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da olacak. Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak.
AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da aynı gün Erdoğan başkanlığında adada yapılacak.
Toplantıya, AKP'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor.
Toplantının gerçekleştirileceği önceki ismiyle Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı.
Üzerindeki yeşil örtü büyük ölçüde yok edilerek yerine kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları inşaa edilen ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.
İlgili Haberler
- Yassıada ve Midilli arasında...
- 27 Mayıs teklifi Meclis'te: Yassıada yargılamaları yok sayılacak
- 1973, 27 Mayıs kazanımlarını geri püskürtmede her yol geçerli, haksız-hukuksuz davalar yılı
- Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi
- Murat Yetkin: "AK Partide yangın var: Peker, Kavala ve muhabirin isyanı"
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- 'Şehit olduğunda ilk kim geldi? Katil hep ilk gelir'
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Peker tepkisi: Erdoğan'a dikkat çekti!
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu
- Bir garip 'bataklık'
- Müftüden tepki çeken sözler: Selanik göçmenleri hedefte
- Yılmaz Vural'dan flaş açıklamalar
- Sağlam'dan sert açıklama: Namussuzluk, ahlaksızlık...