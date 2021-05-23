23 Mayıs 2021 Pazar, 11:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ın 61'inci yıl dönümünde, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da olacak. Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da aynı gün Erdoğan başkanlığında adada yapılacak.

Toplantıya, AKP'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor.

Toplantının gerçekleştirileceği önceki ismiyle Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı.

Üzerindeki yeşil örtü büyük ölçüde yok edilerek yerine kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları inşaa edilen ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.



















