AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan yeni 'Ayvatoğlu' açıklaması: Bize oy verenlerden helallik istiyorum
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, uyuşturucu kullanırken gözaltına alınan AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'yla ilgili "Bize oy veren insanların bunları AK Parti’ye yakıştıramadığı için üzüldüğünü görüyorum ve onlardan helallik istiyorum" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sonrası gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'yla ilgili bir açıklama daha yaptı.
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlan Dağ, ortaya çıkan görüntülerle ilgili AKP'ye oy verenlerden "helallik" istedi.
Dağ'ın açıklaması şöyle:
"Ben Cuma günü de açıkladım. Yakın çalışma ekibimde değil, bizim buradan çıkartacağımız dersler var. Mevzunun diğer boyutlarına bakacak olursak burada, biz bir kere haberdar olur olmaz bu kişinin işine son verdik.
Daha çok dikkat etmemiz lazım, ortaya çıkan görüntülerden samimi olarak bize oy veren insanların bunları AK Parti’ye yakıştıramadığı için üzüldüğünü görüyorum ve onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele, burada tartışmamız gereken meselelerden birisi de böyle bir konu meydana geldiğinde hangi partinin nasıl reaksiyon gösterdiğidir.
Ben şahsıma yönelik bir operasyon olduğu konusunda bir bilgiye sahip değilim. İfadeye göre arkadaşları şantaj yapmış.
Bizlerle güçlü görünmek için fotoğraf çektirmiş olabilir. Bu olay siyasetin ana gündem maddesi olmamalı."
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