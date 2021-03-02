AKP Grup Başkanvekili Özkan: Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması talebiyle ilgili "Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin konuştu.
Özkan, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında konuyla ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin sorusu üzerine Cumhur ittifakı olarak AKP ve MHP'nin aynı istikamette bir anlayışla siyaset yaptığını belirtip şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 83 milyon aziz milletimiz, HDP’ye oy verenler bu partinin sırtını Kandil’e dayaması için oy vermedi. Barış içerisinde yaşayalım diye verdi. HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır. 6 milyon vatandaşımız barış istedi. Bu partinin saz çalan ve şarkı söyleyen söylemi üzerine, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerine oy verdiler. Teröre sırtını dayasınlar diye değil. Milletimizin alın terini, emeğini gidip Kandil’e peşkeş çeksinler diye değil. Onun için biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten hem hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir. Bunu da önümüzdeki süreçte, siyasi olarak atılan adımlarla milletimiz iradesiyle yol yürüneceğini dünya aleme göstereceğiz.”
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