AKP ile MHP seçim barajında anlaştı: DEVA ve Gelecek detayı

31 Ağustos 2021 Salı, 10:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’ten dönüşü sırasında uçakta beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamada seçim barajının indirilmesi konusunda “Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil” demişti.

Habertürk Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakamın bir daha revize edildiğini ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandını belirtti.

Barajın bu orana çekilmesinde "DEVA ve Gelecek partilerinin toplam oylarının bu orana ulaşması durumunda Millet İttifakı içinde kırılma yaratabileceği" görüşünün ön plana çıktığı belirtiliyor.

Sarıkaya'nın yazısı şöyle:

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek ve Karadağ’ı kapsayan gezisinden dönerken seçim barajı ile ilgili önemli bir bilgi aktardı.

Seçim barajı oranında MHP ile henüz nihai bir karara varılmadığının altını çizerek şöyle dedi:

“MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak %7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil…”

Gelelim AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen görüşmelerle ortaya çıkan sahadaki duruma…

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin hazırlık MHP ile arasında birkaç kez gidip geldi…

GRUP KURAN SEÇİME GİREMEYECEK

Bu süreçte iki partinin üzerinde tam uzlaşı sağladığı iki konu var; biri seçim barajı, TBMM’de grup kuran partilerin seçime katılma hakkı…

Düzenleme ile TBMM’de grup kuran partiler seçime doğrudan katılma hakkını bundan böyle elde edemeyecek.

İYİ Parti’nin seçime katılma sürecinde yaşandığı gibi, Türkiye’nin yarısında örgütünü oluşturmadan sadece TBMM’de grup kurarak seçime giremeyecek...

YÜZDE 5'TE ANLAŞILDI

Ancak kurulmuş bulunan DEVA ve Gelecek Partileri örgütlenmelerini tamamlayarak seçime katılma hakkını elde etti.

Üzerinde uzlaşılan ikinci konu, baraj meselesine gelince…

Erdoğan, “Bunun altında bir şey olur mu?” diyerek %7’nin altında da olabileceği sinyalini vermişti.

AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve %5 olması konusunda uzlaşı sağlandı.

Neden de “siyasi partilerin birlikte veya tek başına %5 oy alması halinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına Anayasa ile sahip olması...”

Doğal barajın zaten Anayasa ile oluştuğu, dolayısıyla %5 olmasının kendileri açısından da fayda getireceğine dikkat çekiliyor.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ DETAYI

Fayda olarak gördükleri de yeni kurulan iki partinin DEVA ve Gelecek’in durumu…

İki partinin oylarının %5’e yakın olması durumunda Millet İttifakı içinde pazarlık şanslarının yükseleceğine dikkat çekiliyor…

İYİ Partililere göre iktidara yakın kamuoyu araştırma şirketlerinin bir süredir DEVA Partisi’ni %4-5 bandında gösteriyor olmasının gerisinde de bu yatıyor.

Bu oranın üçüncü ittifakı gündemde tutacağı için Millet İttifakı’nda kırılma yaratacağı görüşü dile getiriliyor.

Dolayısıyla %5 baraj üzerinde uzlaşıldığı kayda geçiriliyor."