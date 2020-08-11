AKP Kadın Kolları Başkanı: Bardağı taşıran son damla oldu

11 Ağustos 2020 Salı, 12:46

AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Sözleşmesine savaş açan ve "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısıyla kadınlara çirkin hareketlerde bulunan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a yanıt verdi.

"Ak kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir" diyen Çam, "Ak kadınlar hiç kimse tarafından, AK Partili, AKP'li gibi ayrıştırılamaz. Ak kadınlar dürüst, ahlaklı, vatanseverlerden oluşmaktadır. Hiç kimse küfürle kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz" ifadelerini kullandı.

Çam, açıklamasının devamında ise, "Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin karşısında asla susmadık, susmayacağız. Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretli içerik artık teşkilatımızda bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'



AKP'li kadınlara yönelik hiçbir hakareti kabul etmeyeceklerini belirten Çam, "Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezi'miz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'mız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında, Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmuştur" ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddeti önleme amacıyla hazırlanan ve Türkiye’nin de ilk imzacısı olduğu uluslararası nitelikte bir sözleşme.

Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini savunanlar İstanbul Sözleşmesi'nin "Türk aile yapısına zarar verdiğini" öne sürüyor.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in "Abdurrahman Dilipak'a dava açmaya hazırlanıyoruz" açıklamasından sonra AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da 81 il kadın kolu başkanın Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇATLAK YARATTI

AKP'de İstanbul Sözleşmesi tartışmaları çatlak yarattı. Başta AKP'li erkek yöneticiler ve aralarında tarikatların da bulunduğu İslamcı kesimlerden sözleşmenin kaldırılması yönünde baskı sürerken, KADEM'in de tartışmada tarafını belli etmesiyle kadın parti üyelerinden de itiraz sesleri yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan yazısında İstanbul Sözleşmesi'nin savunan kadınlara "fahişeler" diyerek hakaret etti. Dilipak, daha sonra "Ben benim gibi düşünmeyenlere öyle bir ifade kullanmadım. Yazımdaki ifade İstanbul Sözleşmesi'ne destek verenlerin fuhşiyata da destek vermiş olmalarından söz ediyorum" dedi.

AKP Genel Sekreteri Şahin bu sözlerin ardından yaptığı açıklamada, gerekli hukuki ve cezai müracaatlarda bulunarak yasal süreçlerin takipçisi olacaklarını söyledi.