AKP Londra Temsilcisi Boynukalın: "Alimler behemahal çalışmalara başlamalı"

22 Mart 2021 Pazartesi, 15:05

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla laiklik karşıtı çevrelerin "kahraman"ı haline gelen Ayasofya 'Baş İmam'ı Mehmet Boynukalın, döviz kurundaki sert dalgalanma sonrası yaşananları insanların "korku ve açlıkla sınandığını" bildiren bir ayet paylaşarak açıklamaya çalışıp bir kez daha tepkilerin odağı oldu.

Boynukalın, Kuran'daki Bakara Suresi'nden Türkçesi "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz” derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır" şeklinde çevrilen ayetleri paylaştı.

Boynukalın'ın ardından AKP Londra Temsilcisi Abdurrahim Boynukalın da boş durmadı. Mehmet Boynukalın'ın yeğeni olduğu bilinen Abdurrahim Boynukalın, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sonrası İslami anlayışa uygun düzenlemeler için çalışmalara başlanması çağrısında bulundu.

Mehmet Boynukalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası sevincini "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadeleriyle dile getirmişti.



Yeğen Abdurrahim Boynukalın ise "Alimlerden beklentimiz burada boş vakit geçirmeleri değil; istekleri doğrultusunda kaldırılan şeylerin yerine behemehal evrensel normlara uygun, geleneklerden kopmayan, İslam'ın müthiş örnekliğini gösteren alnımızın akı metinleri memlekete sunmak için çalışmalara başlamalarıdır. Etrafınızdaki kalabalıklar ve sosyal medya şehveti sizi şaşırtmasın. Bize bunu borçlusunuz." diye yazdı.

Ancak Boynukalın daha sonra bu paylaşımlarını bir açıklama yapmadan sildi.

GAZETEYİ BASMIŞTI

AKP'den milletvekilliği de yapan eski Gençlik Kolları Başkanı ve Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın, 6 Eylül 2015'te Bağcılar'daki Hürriyet Gazetesi binasına 200 kişi ile taşlı sopalı baskın yapmış, tehditler savurmuştu.

Abdürrahim Boynukalın halen AKP'nin Londra temsilcisi olarak İngiltere'de bulunuyor.



