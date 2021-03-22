Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın'dan dolar artışı sonrası tweet
Siyasetin içinde fazla olduğu gerekçesiyle tepki çeken Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın, dövizin sert yükselişine de kayıtsız kalmadı. Bakara Suresi'nden ayetler paylaşan Boynukalın, yurttaşları sabırlı olmaya çağırdı.
Dolar kurunun yükselişi ve Türk Lirası'nın değer kaybı ekonomistleri derin bir kaygıya iterken, son günlerde Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ayasofya Camii 'baş imam'ı Mehmet Boynukalın da konuya dahil oldu.
"Dış güçler"e işaret eden Boynukalın, Bakara Suresi'nden "korku ve açlıkla sınanma"yı bildirip sabırlı olmayı öğütleyen ayetler paylaştı. Sözkonusu ayetler geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinin de dayanağını oluşturmuştu.
"SABIRLA MÜCADELEYE DEVAM"
Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" ifadelerini kullandı.
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