Boynukalın'dan Kadınlar Günü’nde skandal tweet
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre son 65 günde 67 kadın öldürüldü! Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 'kadına şiddet'te medyayı suçladı. Boynukalın'ın olaya bakış açısı 'yok artık' dedirtti.
“1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyerek, Anayasa’dan laikliğin kaldırılması çağrısı yapan Mehmet Boynukalın bu kez de kadın cinayetleriyle ilgili skandal bir tweet attı.
Boynukalın, “Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” dedi.
Mehmet Boynukalın’ın konuyla ilgili tweeti şöyle:
BU İLK DEĞİL!
Boynukalın, Anayasa tartışmalarıyla ilgili “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyerek, Anayasa’dan laikliğin kaldırılması çağrısı yapmıştı.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e yaptığı "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısına da destek vermiş; Özdil ve Akman'ın Allah'ın ayetleriyle alay ederek "küfür"e girdiğini öne sürmüş "Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş" demişti.
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