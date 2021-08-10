AKP MYK’de ele alınan sosyal medya düzenlemesine vekiller tepki gösterdi

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantının gündeminde iki önemli çalışma, yeni anayasa ve sosyal medya düzenlemesi yer aldı.

Almanya modelinin de yakından incelendiği düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenlemede, “sosyal medya üzerinden dezenformasyon yapanlara yönelik 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmesi” öngörülüyor. Cezai yaptırımlar için de Türk Ceza Yasası’nda bazı düzenlemelerin de yapılabileceği belirtiliyor.

‘YANLIŞ YAPILDI’

Türkiye’de son günlerde Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar nedeniyle pek çok sosyal medya kullanıcısı “Help Turkey” etiketini paylamış ve bu paylaşımlar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı milletvekillerince de “dezenformasyonla Türkiye’yi güçsüz gösterme kampanyası” olarak nitelendirilmişti. “Help Turkey” etiketiyle yapılan bu paylaşımlar sonrasında AKP, bu kez MYK’de de kapsamlı şekilde sosyal medya düzenlemesini ele aldı. Ancak söz konusu düzenlemeye bu kez AKP’li milletvekillerinin de eleştirileri bulunuyor. Bunun en önemli nedenlerinden birinin de “salgının pik yaptığı dönemde Meclis’ten geçirilen sosyal medya düzenlemesinin olduğu” ifade ediliyor. Bir yıl önce Meclis’ten geçirilen sosyal medya düzenlemesinde de Twitter, Facebook gibi şirketlere Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

AKP’li vekiller, parti yönetimini “daha önce çıkarılan yasaya şimdi hazırlanan yasa teklifindeki maddelerin de eklemlenebileceği ancak bunun yapılmadığı” gerekçesiyle eleştiriyor. Meclis’e AKP iktidarı döneminde “aynı konu üzerinden iki farklı yasa teklifinin getirilmesinin kamuoyunda sosyal medyaya yönelik ‘yasakçı iktidar’ söylemlerini yeniden canlandıracağına” dikkat çekilirken, “Bir yıl arayla iki sosyal medya düzenlemesini Meclis gündemine getiriyoruz. Aslında her şey baştan planlanıp ikinci bir yasal düzenlemeye gerek olmadan Meclis’ten geçirilebilirdi. Kulağımızı neden tersten tutuyoruz? İlk düzenlemede de pekala sosyal medya üzerinden dezenformasyon yayanlara ilişkin cezai yaptırımlar getirilebilir ve Türk Ceza Yasası’nda da değişiklikler yapılabilirdi” serzenişinde bulunuyor.

AKP’li milletvekilleri ayrıca yasa teklifinde yer alacak cezai yaptırımların, paylaşımlar yurtdışından yapıldığında “suç ve suçluyu önlemede yeterli olmayacağı” yönünden de eleştirilerde bulunuyor.