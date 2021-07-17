AKP'li Ünal açıkladı: Sosyal medya düzenlemesi hazırlığı var
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği "sosyal medya platformlarındaki dezenformasyonlar"a karşı çalışma başlattıklarını söyledi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin sosyal medyada "dezenformasyon"a karşı başlattığı çalışmaya ilişkin
Avrupa Birliği'ndeki (AB) yasal muktesabata işaret eden Ünal, AB'nin internet ortamına ilişkin iki temel kırmızı çizgisi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar terörle mücadele ve dezenformasyonla mücadele. Dezenformasyonla mücadele, terörle mücadele kadar önemli. Çünkü biz terörü silahlı şiddete dayalı bir yapı olarak anlayamayız. Terörün ortak amacı kaos oluşturmak, 'düzen' fikrini ortadan kaldırmaktır. Bugün dezenformasyon dediğimiz ve inşa edilmiş sahte gerçeklik üzerinden toplumlar üzerinde çok ciddi anlamda bir algı operasyonu yapılıyor. O yüzden AB bu dezenformasyonla mücadeleye çok büyük bir önem atfediyor. Bu yönde de hem Almanya'da hem diğer ülkelerde dezenformasyonla mücadele anlamında yapılmış önemli yasal düzenlemeler var. Sosyal medya yalanları, sosyal medyada oluşturulmak istenen sahte gerçeklikle ilgili ciddi düzenlemelere gidiyor."
"TERÖR" BENZETMESİ
Daha önce çıkarılan sosyal medya düzenlemesini hatırlatan Ünal, şunları söyledi: "Türkiye’de sosyal medya yasasını çıkardık. 'Gelmeyecekler, temsilcilik açmayacaklar' dedikleri bütün sosyal medya platformları Türkiye’de temsilciliklerini açtılar. Bu bir ayağı işin. 'Sosyal medya' dediğimiz, Twiter ve diğer platformlar bunlar verici sağlayıcılar. Dolayısıyla veri sağlayıcılar kendilerini tarafsız platformlar olarak nitelendiriyorlar. Ama bu tarafsız platformlarda paylaşılan yalan haberlerin de orada oluşturulan dezenformasyonun ortaya koyduğu bir terör biçimi var. Ve bununla bütün dünya mücadele ediyor. Milyonlarca öğrenci sınava girmeden bir gün önce bir yalan haber ortaya atılıyor ve sınava girecek bütün öğrencilerin psikolojisini etkileyecek bir algı operasyonu yapılıyor. Bununla mücadele etmek durumundayız. Bu sadece bir örnek."
"ORTAK DÜŞMAN"
AKP'nin, "dezenformasyon terörünü önlemek amacıyla yeni bir sosyal medya düzenlemesini gündeme aldığını" kaydeden Ünal şöyle devam etti: "AB'nin dezenformasyon ile mücadele anlamında yürüttüğü bu çalışmaların yasal zeminini şu anda inceliyoruz. AB dezenformasyonla mücadele anlamında hangi yasal adımları attı, hangi düzenlemeleri getirdi bunun incelemesini yapıyoruz. Bu incelemelerimiz tamamlandığında yine Avrupa’yı temel alarak dezenformasyonla mücadeleye ilişkin bir yasal düzenleme kaçınılmaz. İnternet coğrafyasında mücadele edilen ortak düşman dezenformasyon. AB'nin ortak düşmanı dezenformasyon. ABD için de ortak düşman dezenformasyon. Diğer ülkelerin de bizim de ortak düşmanımız dezenformasyon. Burada tam da özgürlüklerin rahat bir şekilde kullanabilmesi, kişisel verilerin korunmasından, özel hayatın dokunulmazlığına, kişi haklarının korunmasından, insanların özel hayatlarına dönük yapılan dezenformasyona bir çözüm bulma çabasında şu anda dünya. Biz de bu çabaların bir yerinde yapılan düzenlemeleri örnek alarak bir benzer düzenlemeyi hayata geçireceğiz"
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