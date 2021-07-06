AKP, özelleştirmeyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan arsa ve arazileri satmaya devam ediyor

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporu, ekonominin içinde bulunduğu sorunlu durumu çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Bu kapsamda, son üç yılda neredeyse tamamı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan arsa ve arazilerin satışından kaynaklanan özelleştirme gelirleri bu yıl bugüne kadar 86.7 milyon dolar oldu. Bu “özelleştirmelerin” 84.3 milyon dolarlık kısmı taşınmaz (arsa) satışlarından oluştu. 1.5 milyon dolarlık işletme/ tesis satışı yapıldı. 2019’da 116 milyon dolar olan özelleştirme gelirlerinin 82.3 milyon doları, 2020’de de 22.3 milyon dolar olan özelleştirmenin 22 milyon doları arsa-arazi satışından oluşmuştu. Son veriler kapsamında AKP döneminde yapılan özelleştirmelerin büyüklüğü 62.4 milyar dolara ulaştı.

Yine rapora göre, bankaların verdiği krediler (bankaların bankalara verdiği krediler hariç) 22-29 Haziran günleri arasında 26.4 milyar liralık artışla 3 trilyon 913 milyar liraya yükseldi. Bu günler arasında TL krediler 23.8 milyar lira artarken, döviz kredilerinin TL karşılığında ise kur artışının etkisiyle 2.5 milyar liralık artış yaşandı. Döviz kredileri dolar cinsinden ise 95 milyon dolar azalarak 165.9 milyar dolara indi.

KOBİ’LER ZORDA

Küçük ve orta boy (KOBİ) işletmelerin bankacılık sektörüne olan borçları mayısta 4.6 milyar lira daha artarak 943.7 milyar liraya yükseldi. KOBİ borçlarında bu yılın ilk beş aylık dönemindeki artış ise 37.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankalara borcu bulunan KOBİ sayısı ise mayısta 15 bin, ocak-mayıs döneminde de 146 bin artarak 4 milyon 244 bine yükseldi. Ayrıca yurttaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takipteki borçları da dahil) da 18-25 Haziran günleri arasında 8.3 milyar lira artarak 901.9 milyar liraya yükseldi. Öte yandan yurttaş bu yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 36.9 artışla bankalara toplam 44.1 milyar lira faiz ödedi.