AKP Sözcüsü Çelik’ten S400 açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır" açıklamasını yaptı.

İHA
22 Kasım 2020 Pazar, 09:39
AKP Sözcüsü Çelik’ten S400 açıklaması
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına ilişkin olarak,

"Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hakedilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gaspedilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır. CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır" değerlendirmesini yaptı.


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