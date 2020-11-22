AKP Sözcüsü Çelik’ten S400 açıklaması

22 Kasım 2020 Pazar, 09:39

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına ilişkin olarak,

"Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hakedilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gaspedilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır. CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır" değerlendirmesini yaptı.

