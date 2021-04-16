İl dışına çıkış tedbiri uygulanan emekli amiraller için elektronik kelepçe kararı

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” konusunda yapılan açıklama nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralden Atilla Kezek, Ergun Mengi ve Turgay Erdağ’a elektronik kelepçe takıldığı, diğer isimlere ise bu konuda bildirim yapıldığı öğrenildi. Avukatlar, karara itiraz edeceklerini açıklarken, Kezek, “37 sene devlete fiilen hizmet ettim. Karşılığında bilezik taktılar” dedi. Türker Ertürk’ün avukatı Özgün Şimşek ise elektronik kelepçenin bugüne kadar sadece ev hapsi kararlarında kullanıldığını ancak il sınırları dışına çıkılmasının yasaklandığı adli kontrol kararlarında uygulanmadığını vurgulayarak “Bu yolla emekli amirallerin il içinde nerelere gittiklerini saat saat takip edecekler, adeta il içindeki sosyal yaşamlarını bloke edecek, raporlayacaklardır. Şehir içinde bir insanın nereye gittiğinin izlenmesi kadar insan onurunu zedeleyen, kişisel özgürlüğü kısıtlayan bir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Emekli amirallerin Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkında 4 Nisan’da yaptıkları ortak bildiriye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise “yaş durumları” nedeniyle ifadeye çağrılmıştı. 8 günlük gözaltının ardından tüm amiraller, yurtdışına ve il dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Emekli amirallere önceki gün elektronik kelepçe takılmaya başlandı. Bu kapsamda Ankara’da Kezek, Mengi ile Antalya’da bulunan Erdağ için elektronik kelepçe uygulandığı öğrenildi. İstanbul’da bulunan emekli amirallere ise dün bildirim yapılmaya başlandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre ilk olarak Kezek’e, evinde misafirleri bulunduğu sırada önceki gün elektronik kelepçe takıldı.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet’e konuşan Kezek, “65 yaşındayım. 37 sene devlete fiilen hizmet ettim. Karşılığında bilezik taktılar. Sadece üzgünüm. Hem milletim hem devletim hem şahsım adına üzgünüm. Ülkemizin başta korona olmak üzere bu kadar problemi varken, bizim bütün samimiyetimizle, içten, ülkemiz için kaleme aldığımız 2-3 paragraflık bir basın duyurusu bir hafta ülkenin gündemini işgal etti. Vakit kaybetti ülke” dedi. Kezek’in avukatının, elektronik kelepçe için yasal yollara başvurduğu ve itiraz ettiği öğrenildi.

Türker Ertürk’ün avukatı Özgün Şimşek de dün Ertürk’e elektronik kelepçe takılmasına ilişkin bildirim yapıldığını açıkladı. Elektronik kelepçe takılmasının, “il sınırları dışına çıkılması yasağı” içerikli adli kontrol tedbiri kararında yer almadığını vurgulayan Şimşek, “Bu tamamen siyasi iktidara bağlı hareket eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün idari-siyasi bir kararıdır” dedi. “Uygulamanın bireysel özgürlüklere açık bir saldırı” olduğuna işaret eden Şimşek, “Siyasi iktidarın keyfine bırakılmış olan bu uygulama ile ayaklara değil, muhalif düşünceye kelepçe vurulmaktadır” ifadelerini kullandı. Şimşek, uygulamaya bugün itiraz edeceklerinin de altını çizdi.

Emekli amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol ise mahkemenin, elektronik kelepçeye yönelik bir kararı olmadığını anımsatarak “Yanlış bir durum var. İl dışına çıkmama yasağının nasıl uygulanacağının usulünü hâkim belirler. Hâkimin böyle bir belirlemesi yok. Ona rağmen birileri kraldan çok kralcı davranıp, elektronik kelepçe takmış. İtiraz edeceğiz” diye konuştu.