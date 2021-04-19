Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e elektronik kelepçe

19 Nisan 2021 Pazartesi, 14:26

Montro Sözleşmese ile ilgili olarak yaptıkları basın açıklaması nedeniyle 104 emekli amiral hakkında soruşturma açılmış 10 kişi gözaltına alınmış, 4'ü ise ifade için davet edilmişti. İmzacı söz konusu 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevlilerin Cem Gürdeniz'e de elektronik kelepçe takmak için geldiklerini, evde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediklerini açıkladı.

Gürdeniz'in açıklaması şöyle:

"Az evvel Mavi Vatanın babasına da kelepçe takmaya geldiler. Evde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler, yarın sabahtan itibaren kendilerini bekleyeceğiz. Onlar da emir kulu biliyorum ama yapılan bu haksızlıklar da içimi acıtıyor"

Az evvel mavi vatanın babasına da kelepçe takmaya geldilerEvde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler, yarın sabahtan itibaren kendilerini bekleyeceğiz, Onlar da emir kulu biliyorum ama yapılan bu haksızlıklar da içimi acıtıyor#cemgürdeniz #AmirallerOnurumuzdur — rengin Gürdeniz (@rengin1964) April 19, 2021

"Mavi Vatan" kavramını yazdığı kitaplar ve konuşmalarında ilk olarak emekli Tümamiral Cem Gürdeniz kullanmıştı.