AKP Uşak Milletvekili: Önlemlerin yanında Uşak tarhanasının da büyük rolünün olduğunu düşünmekteyiz

03 Mart 2021 Çarşamba, 17:47

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan koronavirüs risk değerlendirme kriterlerine göre Türkiye'nin batısında tek il olarak Uşak'ın 'düşük riskli', yani mavi renkte yer alması dikkat çekti.

Batı bölgesinde kuzey komşusu Kütahya 'yüksek riskli' ve diğer komşuları 'orta riskli' grupta olan Uşak'ın düşük riskli yer alması merak konusu olurken AKP'den duruma ilginç bir yorum geldi.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak'ta bugüne kadar 25 bin 707 vakanın görüldüğünü, 660 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatıp şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimiz yaşanan kayıplar karşısında durumun vahametini anladılar ve önceden devlet için taktıkları maskeyi artık kendileri için takmaya başladılar. Şu an günlük vaka sayımız 5, yoğun bakımda yatan hasta sayımız ise 2'ye düşmüştür. Maske, mesafe ve temizlik kuralları çok önemli. Tüm bu önlemlerin yanında, koronavirüs ile mücadelede, belki bilimsel olarak ispatı zor olan ama çocukluğumuzdan bu yana şifa kaynağı olduğuna inandığımız Uşak tarhanasının da büyük rolünün olduğunu düşünmekteyiz."

Güneş ayrıca basın mensuplarına tarhana çorbası ikram etti.



