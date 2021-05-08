AKP, yıllardır özelleştirmeye çalıştığı Taşucu Limanı'nı bir kez daha satışa çıkardı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikası’na (SEKA) ait işletmelerden biri olarak 1984 yılında faaliyete geçen Taşucu, SEKA Akdeniz İşletmesi Kâğıt Fabrikası olarak 2003 yılına kadar faaliyet gösterdi. SEKA fabrikalarının özelleştirilmesiyle Taşucu işletmesi de kâğıt fabrikası olarak özelleştirilme kapsamına alındı. Ancak satılamayınca Sümer Holding’e devredildi. 2009’a kadar faaliyet gösteren işletme yeniden Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından kapatıldı.

Bölgenin turizm alanı olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşüncesi ile statüsü “turizm tesis alanı ve yat limanı” olarak değiştirildi. Ancak bu plan Danıştay 6. Dairesi tarafından 2013’te iptal edildi. 2016’da Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayı ile çevre düzeni plan değişikliği yapıldı. İşletme, 2017 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne (TDİ) devredildi.

Bu kez de “Taşucu Limanı ve Geri Sahasında Bulunan Taşınmazlar” olarak ihaleye çıkarıldı. 2018’de Taşucu Limanı’nın 36 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” ve sanayi tesis alanının da satışı yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirileceği duyuruldu. Yeterli teklif gelmediği için ihale iptal edildi.

BİR YİD DAHA!

TDİ’ye ait limanların yeniden özelleştirilme masasına çıkarılma kararıyla “Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahasında Bulunan Taşınmazın Özelleştirilmesi” kararı yeniden gündeme geldi ve ihale ilanı yayımlandı. İlana göre TDİ’ye ait Taşucu Limanı bu kez 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmek için ihaleye çıkarıldı. Özelleştirmede satılacak olan geri sahada bulunan taşınmazların içinde eski kâğıt fabrikası alanı, lojmanlar ve sosyal tesislerin yanı sıra zeytin, çam, fıstık çamı, meşe, palmiye ve okaliptüs ağaçları var. Liman ile taşınmazın özelleştirme işlemi bir bütün halinde gerçekleştirilecek. Yani ihalede taşınmazı satın alan, limanı da 40 yıl işletecek. Geçici teminat bedelinin 20 milyon lira olduğu ihalede son teklif verme tarihi 8 Eylül.

Limanı özelleştirmek isteyen iktidar, kamuya getirdiği yük nedeniyle eleştiri konusu olan yap-işlet-devret (YİD) projelerinden de vazgeçmiyor. Bu kez de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi, Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin YİD modeli ile yapımı için ilana çıkıldı. Kapalı teklif alma usulü ile yapılacak olan ihalede geçici teminat tutarı 25 milyon lira. İhale, 13 Temmuz’da yapılacak.