Özelleştirme İdaresi, Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanına çıktı
Özelleştirme İdaresi, Mersin'de bulunan Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanına çıktı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmelerine imza atan AKP iktidarı, bir kamu taşınmazını daha elden çıkarıyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmazın da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için ilana çıktı.
ÖİB'nin söz konusu taşınmaz satışına ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmaz da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek.
İhalede geçici teminat bedeli 20 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 20 bin lira olarak belirlendi.
İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek.
İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.
İlgili Haberler
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı
- Datça halkından 'özelleştirme' tepkisi: Kent savunması başlıyor
- Sayıştay raporu, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme olduğunu ortaya koydu: Tank Palet oyunları
- Özelleştirme fırtınası
- Hükümet kamulaştırmadan özelleştirmeye düzenleme rekoru kırdı
Video Haberler
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
- İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay
- Ankara semalarında görüldü! O anlar kamerada
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Çavuşoğlu'nun 'aşı' açıklamasına tepki yağdı
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor
- 'Tam kapanma' süreci 19 Mayıs'a uzayacak mı?
- Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı