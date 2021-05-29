AKP yönetimindeki ABB raporlarındaki rakamlar 4 katı yazılmış

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan, “İşin Aslı” isimli rapor, yurttaşların geçmişteki belediye faaliyetlerine ilişkin yanlış bilgilendirildiğini ortaya koydu.

Belediyenin AKP yönetiminde olduğu dönemde, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimler yaklaşırken yayımladığı faaliyet raporunda, asfalt döküm miktarı ile tuz atım miktarına yönelik verilerin gerçekte olandan fazla gösterildiği belirlendi. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre kent genelinde kullanılan 2 milyon 258 bin ton asfalt, rapora 8 milyon 252 bin olarak yazıldı.

RAPORDA FAZLA GÖSTERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantıları için hazırlanan, “İşin Aslı” raporunda dikkat çekici tespitlere yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyelerince belediye hizmetlerine yönelik örnek gösterilen 2018 yılı verilerinin faaliyet raporlarına hatalı ya da yanlış işlendiği tespit edildi. ABB’nin 2018 yılı faaliyetlerini içeren raporunda, yıl içerisinde dökülen asfalt miktarı 8 milyon 252 bin 209 ton olarak gösterilirken bu tutarın aslında 2 milyon 258 bin 187 ton olduğu anlaşıldı.

RAPORA YAZMAKLA OLMUYOR

Rapora, benzer bir yanlış veri de karla mücadele için yollara dökülen tuz miktarına ilişkin yazıldı. Buna göre, ABB’nin 2018 yılı faaliyet raporunda yollara 100 bin ton tuz döküldüğü iddia edilse de bu miktarın aslında 60 bin ton olduğu belirlendi.

Hatalı verileri salondaki dev ekrandan Meclis üyelerine gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, verilerin hakedişler hesaplanarak ortaya konulduğunu söyledi. Yavaş, 2018’deki icraatlarla övünen AKP’li üyelere ise “Faaliyet raporuna, ‘8 milyon ton asfalt serdik’ demekle 8 milyon ton asfalt serilmiyor” karşılığını verdi.