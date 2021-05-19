Melih Gökçek, Ankaragücü’nün küme düşmesinden Mansur Yavaş’ı sorumlu tuttu

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:33

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı hedef aldığı iddialarına bu kez futbol üzerinden devam etti.

Ankaragücü’nün Süper Lig’den düşmesinin nedeni olarak Mansur Yavaş’ı gösteren Gökçek, “Bu başarı Mansur Yavaş’ın” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankaragücü’ne hitaben “Daha güçlü geri geleceksin” şeklindeki paylaşımını eleştiren Gökçek, takımın Süper Lig’den düşmesinden Yavaş’ı sorumlu tuttu. AKP’li Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“40 yıllık tarihinde Ankara İlk Kez Süper Ligde takımsız kaldı. Ankaragücü iki yılda iki kez küme düştü. Bu başarı Mansur Yavaş’ın. Mansur Ankaragücü’nü Avrupa’ya taşıyacaktı. Beypazarı’na başkan olduğu yıl Beypazarıspor’u küme düşüren adamın adıdır Mansur Yavaş. Ver gazı.”

Ankaragücü tarihinde daha önce 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 sezonları ve son olarak da Gökçek'in belediye başkanlığının devam ettiği 2011-2012 sezonu olmak üzere 4 kez küme düşmüştü.











