Mansur Yavaş, iddia ve eleştirileri belgeleriyle yanıtladı

25 Mayıs 2021 Salı, 15:40

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı 1. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında toplandı.

Nisan ayında yapılan 2020 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde muhalefet partisi meclis üyelerinin dile getirdiği tüm iddia ve eleştirilere yanıt veren Yavaş; suya zam iddiaları, metro projeleri, yeni alınacak otobüsler, Ankapark, itfaiye ve TOGO Kuleleri başta olmak üzere birçok konuda yaptığı sunumla netlik kazandırdı.

ABB TV ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 7.5 saat süren toplantı izlenme rekorları kırdı.

“SUYA ZAM İSTEMİYORUZ, TASARRUFLU KULLANILMASINI İSTİYORUZ”

Yavaş, kademeli su tarifesinin gündeme geldiği toplantıda, "suya zam" iddialarına şöyle yanıt verdi:

“Ankara’da su sıkıntısı var. Suyu daha fazla kullananlara hem Çevre Bakanlığı’nın önerdiği gibi hem de diğer belediyelerde uygulandığı gibi farklı tarife kullanılmasını istedik. Biz eleştirmeseydik, Ankara’da su şu anda 10 liraydı. Biz sadece yüzde 15’lik suyu hoyratça kullanan, suyun yüzde 52’sini tüketen kesime zam yapalım ki su tasarrufuna sebep olsun diyoruz.

‘Zammı engelledik’ diyorsunuz, engelleyin istediğiniz kadar. Ankara susuz kalınca bunun faturasını ödersiniz. Havuzlarını dolduran, hobi bahçelerini sulayanlar ve tarımda vahşi sulama yapanlar… Bunların tamamı 15 metreküp ve üzeri su kullanıyor, suyun yüzde 52’sini kullanıyor. Yüzde 70 gibi bir kısım suyunu idareli kullanıyor. Yani yüzde 70’i aynısını ödeyecek.

Bu arada tasarrufu sağlarken, sosyal yardım alanların sayısı yanlış bilmiyorsam 203 bin kişiye ulaştı. 203 bin kişiye de başvurmaları halinde suyu, 1 liradan vereceğiz. 200 bin aile arkadaşlar, elinizi vicdanınız koyun. Yüzde 15’i mi, yüzde 70’i mi veya yardım yapılacak yüzde 20’yi mi düşünüyorsunuz? Bizim Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da bir an evvel su problemini bitirmemiz gerekmez mi? Keşke yapılsaydı da bize bir şey kalmasaydı. Biz suya zam istemiyoruz, tasarruflu kullanılmasını istiyoruz. Görev süremizde Ankara’nın eksikliklerini tamamlayalım. Açıktan akan bir kanalizasyon kalmasın, hepsinin ihalesi yapılıyor. Musluktan su akmayan mahallemiz kalmasın. Bundan daha güzel bir proje olabilir mi?”

Görüşmelerde, kademeli su tarifesinin 28 Mayıs Cuma günü yeniden görüşülmesi kararlaştırıldı.

“SATHİ KAPLAMA BOZULAN YERLERDE YENİLENECEK”

Büyükşehir belediyesinin asfalt ve kar tuzlama çalışmalarıyla ilgili yaptığı çalışmalara yönelik eleştirilere de yanıt veren Yavaş, sathi kaplama yapılan yollardaki bozulmalarla ilgili, “Bizim yaptığımız, imalat yüzdesine geldiği zaman yüzde 8,5 bozuk. Biz şöyle bir uygulama yaptık; köy muhtarları ‘Evet bu asfalt güzel oldu’ demeden, onaylamadan biz müteahhidin parasını ödemiyoruz. Kanunidir, değildir; ödemiyoruz ve dolayısıyla yüzde 8,5 yeniden yapılması koşuluyla paraları ödenecek. Öyle eski dönemki gibi kışın asfalt atıp parasını seçim öncesi peşin ödemedik” dedi.

“PARTİCİLİĞE, AYRIMCILIĞA MÜSAADE ETMEM”

Yavaş, muhalefet partili meclis üyelerinin sosyal yardımların partilere göre ayrıcalık sağlanarak yapıldığı iddialarına da şöyle yanıt verdi:

“Bir de belirli partilere ayrıcalık sağlandı’ denmiyor mu? Yemin ediyorum günahımı alıyorsunuz. Ben kimin hangi partili olduğunu bilmem, merak da etmem. Ben yönetime geldiğimde sosyal yardım alanlar 153 bin kişiydi. 153 bine de veriyorum. Niye ayırayım, neden ayırayım? Kamunun parası ile siyasi partiye hayır sağlattırmayız. Ben müsaade etmem. Asıl ayrım yapanları tüm Ankara biliyor”

YENİ OTOBÜSLERİN ALIM SÜRECİ

Meclis’te verilen kredi kullanım yetkisi ve yeni otobüslerin hala alınmaması ile ilgili sorulara da açıklık getiren Yavaş, şunları söyledi:

“Sizin en çok konuşmamanız gereken konulardan biri otobüs meselesi. Ben olsam hiç konuşmazdım. 2013’ten beri tek otobüs alınmamış. Bir de ‘pandemide otobüsler dolu’ diyorsunuz. Hayali yatırımlara para harcarken 8 sene otobüs almamışsınız. Şimdi, ‘otobüs ne oldu, hala almadın?’ diyorsunuz. Otobüs hangi galeride satılıyor? Bildiğiniz galeri var mı? Firmalar ihaleye katılıyor ve satın aldıktan sonra imal ediliyor. Dünyanın hiçbir yerinde hazır bekleyen, peşin para verip otobüs alınmıyor. Belediyenin en önemli işlerinden biri ulaşım, bu konuda eksik kalmışız. Bunlar yıllar önce yapılması gereken şeylerdi, yapılmamış. Biz yapıyoruz şimdi. Kullanmadığımız kredinin hesabını soruyorsunuz. Çarşamba günü sözleşmesini imzalayacağız”

YAVAŞ’IN İTFAİYE TEPKİSİ

Yavaş, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı’nda yaşanan yangının ardından itfaiye ekiplerinin bölgeye geç intikal ettiği eleştirilerine ise tepki göstererek, dakika dakika araç takip sistemi kayıtlarını izletti, şöyle devam etti:

“Sizlerin muhalefet üyeleri olarak hiç konuşmamanız gereken konulardan biri de itfaiye. İlçe belediyelerini gezdiğim zaman oradaki durumu gördüm. En berbat yerlerden biri itfaiye ve bir an evvel düzeltmeye çalışıyoruz. Kızılcahamam Belediyesi İtfaiyesi, Bütünşehir Yasası’nın ardından bize devredilmiş. 3 araçtan birisi Kızılcahamam envanterinde kalmış. Diğeri Başbakanlık genelgesi ile Kilis’e gönderilmiş. Büyükşehir envanterinde 5 tonluk merdivenli tek araç kalmış. Kızılcahamam Belediyesi 2017 yılında ‘burayı boşaltın’ diye yazı yazmış. 2018'de Mustafa Tuna demiş, ‘bize bir yer gösterin’, cevap bile verilmemiş. Bizim dönemimizde 08.12.2020 yani yangından 4 ay önce Kızılcahamam’da ‘yer gösterin’ diye yazı yazdık. 22 Mart 2021 tarihinde yangından 17 gün önce Kızılcahamam Belediyesi, İtfaiye Başkanlığı’na 24/4/2017 eski yazıya ilgili yazı tutarak, ‘hemen burayı boşaltın’ demiş. Peki biz neler yaptık? Aralık 2020’den önce her vardiyada 3 personel bulunurken personel sayısını 5'e çıkarttık. Özetle 9 olan personel sayısı 15 olmuş takviye etmişiz. Kızılcahamam İtfaiye İstasyonu’nda kullanılan 2012 model 4 tonluk itfaiye aracının yerine 2020 yılında 2019 model 6 tonluk itfaiye aracıyla değiştirmişiz. İlk müdahale aracı olarak kullanılan yeni aldığımız Rottweiler aracını vermişiz. Bu 300 kilo alıyor ama çok süratli müdahale edebiliyor, köpük de sıkabiliyor. İstasyon toplamında 9 personel bir araç çalışırken, bizim dönemimizde 15 personel 3 araç ile hizmet vermeye başladı. Yani suçlarken beni suçlamıyorsunuz hayatını tehlikeye atan itfaiyecileri suçluyorsunuz. Kimsenin, onların moralini bozmaya hakkı yok. Arvento kayıtları ortada”

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA SİTEM

İlçe belediye başkanlarının ilçe sorunlarıyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı eleştirilere de değinen Yavaş, “Tüm belediye başkanlarına ısrarla şunu söyledim. ‘Arkadaşlar ilçenizde yapılacak ne varsa güzel proje ile getirin, temeli de beraber atalım’ dedim. Yani bizim dönemimizde buraya bir iz bırakmış olalım. Bir kişi gelmedi arkadaşlar. Bir tane de proje gelmedi. Ben Belediye Başkanı arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Ben hepinize el uzattım. Uzattığım eli açıkta bıraktınız, bunu açık açık söylüyorum. Bana bir kişi gelip, ‘şuraya gelin şu projeyi yapalım’ demedi bugüne kadar” dedi.

Başkan Yavaş, yaptıkları her harcamanın hesabını verdiklerini vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kamu zararı varsa savcılığa verin diyorum. Bakın namus şeref sözü diyorum. Benim dönemimde herhangi bir atanmış şahıs, bir şekilde suç işlerse namus şeref sözü diyorum. Sizle beraber ben de onu takip edeceğim savcılığa vereceğim. Peki, sizden öncekiler o dönemlerde bir şeyler yaptı da şimdi açığa çıktıysa, müfettiş raporuyla, ihbarla savcılığa verildiyse, niye sahiplenmiyorsunuz? Kul hakkını hep beraber korumak zorunda değil miyiz? Ben şimdiye kadar herhangi birinize, herhangi bir belediye başkanını gerek yolsuzlukla, gerek başka şeyle itham ettim mi?”

Muhalefetin sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden paylaşımlarını da yaptığı sunumda görselleriyle anlatan Yavaş, “Hepimizin çoluğu, çocuğu var. Benim ağzımdan daha bir belediye başkanını hedef alan paylaşımım, sözüm yok. Hizmetlerimizi az yaparız, çok yaparız bunları eleştirebilirsiniz. Her türlü eleştiriye eyvallah ama lütfen üsluba dikkat edelim. Dünya çapında bunlar görülünce herkesin namusu, haysiyeti çok çok önemli” diye konuştu.

“ANKAPARK’I BİR AN EVVEL ALMAMIZ LAZIM”

“Hiçbir şekilde eskiyi inkar eden insanlardan değiliz ama eskinin yanlışlarını bizden beklemeyin” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark konusunda gelinen noktayı ise şu sözlerle özetledi:

“Ankapark yapılırken eleştirilere kulak verilmemiştir ve yapılmıştır. Kamu, zarara uğratılmıştır. Hala alamıyoruz. Bakın, mahkemeye gerekçeli kararı verdik. Herhalde bir kısım taşerona vermişler ANKAPARK’ı niye yardımcı olmuyorsunuz? Hala bir şeyler çalıyorlar, içerisini boşaltıyorlar, alamıyoruz. 5-6 katrilyonluk mal var, hakim sadece 50 bin lira teminatla verdi. Benim yaptırdığım tespitte 110 milyon liraydı. İçeriyi göremiyorduk. Birçok kilitli yer vardı. Yeni boşalttılar ne yaptılar bilmiyoruz. Dolayısıyla büyük bir zarar içerisinde... Bir an evvel almamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Yani Ankapark, ‘Gökçek döneminde yapıldı, batsın’ diye bir tavrımız yok. Bunu açık açık her zaman söylüyoruz, inşallah orayı işler hale getireceğiz”

“BİZE SADECE 1 METRO VERİLDİ”

Göreve geldikten sonra yapılan yasal düzenlemeyle metro kesintisinin arttığına ve bu nedenle belediye bütçesinin azaldığına dikkat çeken Yavaş, "Neden metro yapmadınız?" eleştirilerine yönelik şu bilgileri paylaştı:

“İki de bir diyorsunuz ki; metro yapmadı, metro yapmadı, metro yapmadı. Siz kaç kilometre metro yaptınız, 25 yılda kaç kilometre metro yaptınız? Yapamadınız devlete verdiniz. Benden neyi bekliyorsunuz? Bize izin verilen metro 1 tane diyorum, bir daha söylüyorum, bize izin verilen metro 1 tane, bir daha söylüyorum bize izin verilen metro 1 tane. O da Mamak. Hemen başladı. Proje yapılmadan kazmaya mı başlasaydık? Proje bitecek, proje bize ulaştığında bakanlığa vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığı onay verirse ondan sonra ihalesini yapacağız. Bakın metroları biz yapamıyoruz, siz yapın diye devretmiş eski yönetim. Eski yönetimi konuşunca konuşma diyorsunuz ya, yapmamışsınız işte. O kadar gelire rağmen, o kadar gayrimenkul satışına rağmen, ASKİ'den aktarılan o kadar paya rağmen yapmamışsınız. Ben de şu mevcut şartlarda bu kadar borcu varken yapacağım diyorum”

ANFA GÜVENLİK İLE İLGİLİ İDDİALAR

ANFA Güvenlik’te yaşananlara sessiz kaldığı yönündeki iddialara yanıt veren ve eski dönemlerde yaşanan personel olaylarına ilişkin tutanakları gösteren Yavaş, şunları söyledi:

“ANFA Güvenlik konusunda hiçbir açıklama yapılmadığı eleştirisinde bulunuyorsunuz. Biz sanki bir şey yapmadık, göz mü yumduk? Şimdi bir şekilde bize yamanmak isteniyor. Belediye başkanına nasıl bulaştırabilirim diye? Açıklama yapılmadı diye. Bakın benim soruşturma evrakım burada… Basın danışmanım da güzelce açıklamış. Adamın biri yolsuzluk yapmış savcılığa vermişiz. Neyini saklayalım? Biri uyuşturucudan dolayı yakalanmış, buna da Mansur’un torbacısı dediniz. (Eski dönem suç işleyen personel listesini göstererek). Şimdi, bunlara kimin torbacısı diyeceksiniz?”

KÖYLERE İNTERNET HİZMETİ

Köylere götürülen ücretsiz internet hizmeti ile ilgili eleştirileri de gündemine alan Başkan Yavaş, şu cevabı verdi:

“Biliyorsunuz köylere interneti biz; cami, köy odası varsa oraya toplansınlar hep beraber internete bağlansınlar, herkes kendi sınıfının dersini alsın diye 918 köye götürdük… Küçümseniyor ama kullanıcı sayısı 15 bin 918, 71 bin 127 GB internet kullanılmış. İnternet adresi üzerinden dileyen meclis üyemiz, belediye başkanımız hangi köyde, ne kadar internet kullanılmış görebilir. Derdimiz eğitim hakkından mahrum kalınmaması. E canım yaptığınız internet köyün bir yerinde çekiyor, diyorsunuz. Ya ben telefon falan değilim ama sorumluluk sahibi bir insanım. Eğitimde fırsat eşitliği için bunun yapılması gerekiyordu, yaptım. Bununla da yetinmedik. Biliyorsunuz sosyal yardım alanlara mesaj çektik. 26 bin küsur kişiye 6 aydır 10’ar GB internet veriyoruz. Çünkü anne ve babalarının internetlerini kullanıyorlardı. Ayrıca belediyenin bütün bilgisayarlarını da açtık”

MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili de detaylı bir sunum yapan Yavaş, eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

“2 yıl geçti bir konut yapamadı diyorsunuz. 13 bin konutta sözleşme yapılmış 2008 tarihinde. Peki inşa edilip teslim edilen konut ne kadar 4 bin 525 tane. Yani bizim şimdi aşağı yukarı 4 bin 477 tane yapacaktık ya hemen hemen aynı sayalım. 2009 Mart ayında başlamış 2018 yılında teslim edilmiş. 9 senede yapmışsınız. 2 sene geçmiş, bana ‘Daha proje yok ortada’ diyorsunuz. 4 bin 477 konutun bütün projeleri zemin etütleri yapıldı. Bir de ilave 1000 adet için uygulama projesi yapılıyor. Allah nasip eder bir aksilik olmazsa, kendi kaynaklarımızla anahtar teslimini yapacağız. Yani 9 yılda yapılanı, biz inşallah 2 yılda yapıp kendilerine teslim edeceğiz. Madem devamlılık esas, bizden önce söz verilmiş on yıldır mağdur edilmişler. Belediye aynı zamanda yıllık 50 milyon lira kira ödüyor. Hem belediyeyi zarardan kurtaracağız hem de belediyenizin verdiği sözü biz yerine getirmiş olacağız”

İSRAİL YARDIMI KONUSU

Filistin’de yaşanan acı olayların ardından sessiz kaldığı ve İsrail Büyükelçiliği’nden 6 Milyon Tek Yürek Kampanyası’nın "İftar Ver" uygulamasıyla bağış aldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Yavaş, sosyal medya paylaşımlarını göstererek şöyle konuştu:

“Burada siyasi bir rant elde edilmek istendi. Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığı belli, belediyenin de ihtiyacı olmadığı belli. Bu iftar Nisan’ın 29’unda yapılmıştı ve o tarihte ne bir olay var ne de bir şey vardı. Belki kendilerini kayıt altına almak için yani yaptıkları masrafı belgelemek için gelmişler ve herkesin aldığı teşekkür belgesini almışlar. Ayın 5’inde bunu yayınlıyorlar. İsrail Büyükelçiliği de değil, İsrail Büyükelçiliği çalışanları bir Twitter sayfasında paylaşıyor. Ayrıca Ramazan Bayramı mesajımda da bununla ilgili açıklama yaptım”

ÇUBUK-AKYURT İÇME SUYU HATTI

Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın ASKİ tarafından yapılan Çubuk-Akyurt içme suyu hattı nedeniyle Çubuk halkının susuz kalacağı iddialarına da şu sözlerle yanıt verdi:

“Şu anda Çubuk’tan Akyurt'a su eski borularla geliyor. Pompaj yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir sürü arıza yapıyor. Bizden önce, 2017 yılında bu proje yapılmış, borular ve hattın yönü değişiyor sadece. Cazibeyle gelecek ve 4-5 yılda kendini amorti edecek bir yatırım. Su azalmayacak, aynısı şuradaki hattan geleceğine şuradaki hattan gelecek. Akyurt susuzluktan kurtuluyor çünkü şu anda eski borularla gitmiyor su. Yolu da anlatayım. Niye ortadan kazınmış? Şimdi bakın ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Doğalgaz'a, Enerjisa'ya, Telekom'a biz burada kazı yapacağız diye yazıyor. Kaymakamlığa da yazmışız. İmkan olsa şarampolden gidecek. Deli mi insan orayı kazsın, yeniden yamasın? Akıl var, mantık var. Evet, hatlar da buradan geçiyor. Nerden kazacaktık. İçme suyu hattı, Telekom hattı, Pis su hattı… Onlar bunu göstermiş işte… Sizin 2016- 2017 projesini yapıp da ihalesini yapmadığınız işi yaptık biz. Akyurt’u susuzluktan kurtarmak için yapmadığınız ihaleyi yaptık”

TOGO KULELERİ VE DANIŞTAY KARARI

Son dönemde en çok konuşulan konuların başında yer alan TOGO Kuleleri ile ilgili haksız emsal artışı konusunda tavrını en başından beri sürdürdüğünü belirten Yavaş, Danıştay’ın nihai kararını verdiğini de açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Danıştay kararı ortada, bu meclisin verdiği 1,5 emsal kapı gibi ortada ve bunu kaldıracak bir kanun, kuvvet yok. Şu anda plana uygun olmayan bir yapı var ve artık hukuktan görüş alınacak bundan sonra gidilecek işlemin yönü tayin edilecek. Eğer yıkım kararı Encümene gittiği zaman 1,5 buçuk kurtarıyorsa o kadarı, 1,5 kurtarmıyorsa kurtaracak kadarını izin verip geri kalanı yıkılacak şekilde bir plan izleyeceğiz. Müktesep hakkını da koruyarak, yıkımı gerçekleştirmek için encümene getireceğiz. Kanun yıkma derse yıkmayız, kanun ‘yık’ diyorsa kimse bizim babamızın oğlu değil. Hakkı neyse o güne kadar yaptığı inşaat neyse, başımızın üstüne belediyenin hakkını koruz ama ondan sonrasını tehdit şantaj ne yaparsa yapsın biz yılmayacağız. Mansur Yavaş'ı sevmediğiniz için Sinan Aygün’ün arkasına takılabilirsiniz ama buradaki kararı veren AK Partili bir belediye, bizden önce. Daha sonra da oy birliğiyle AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla itirazı reddederek bu konuda müşterek bir karar verdik. Başkasının hakkına giren, hakkından fazlasını almak için çırpınan ona bana iftira eden insanların arkasında durmayınız. Mansur Yavaş'a muhalefet edecekseniz her yönüyle muhalefet edebilirsiniz. Ama bunlara müsaade etmeyeceğiz”