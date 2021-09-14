AKP'de seçim korkusu: "Allah bize Erdoğan'ın kaybettiğini göstermesin"
AKP kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybedebileceği tartışması sürerken eski AKP'li vekilden dikkat çeken bir açıklama geldi. Gökçen Özdoğan Enç, "Allah bize Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybettiğini göstermesin" ifadelerini kullandı.
Son dönemlerde çıkan anket sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kaybedeceği yönünde yorumlar yapılıyor. Bununla birlikte AKP içerisinde de çeşitli tartışmalar ortaya çıktı.
Tam da bu tartışmalar sürerken AKP eski Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
AKP'li Enç, "Allah bize Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybettiğini göstermesin... Çok kıymetli bir yol arkadaşımın cümlesi bu... Sonuna kadar katılıyorum." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Enç'in paylaşımının sonuna ise AKP Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse'yi etiketlediği görüldü. Enç'in, AKP MKYK Üyesi Köse'yi işaret etmesi, AKP kulislerinde "Erdoğan seçimi kaybedebilir mi?" tartışmasının sürdüğü yorumlarına neden oldu.
İşte o paylaşım:
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