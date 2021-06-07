Peker'den Süleyman Soylu'nun 10 bin dolar iddiasına açıklama: "Çanta çanta para verdiğim isimler var"

07 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi” iddiasının ardından Peker, “10 bin dolar verdiği milletvekilinin olmadığını ancak çanta çanta para verdiği isimlerin olduğunu” iddia etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iddiaların araştırılması için Meclis’te araştırma komisyonu ile soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini belirtti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise “Soylu’nun bildiğini açıklamasının gerektiğini” vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Soylu’ya, ‘Biliyorum’ dediği 10 bin dolar para alan siyasetçinin adını açıklaması” çağrısı yaparak, “para alan milletvekilleri” iddialarına ilişkin Meclis’te iki adım atılması gerektiğini söyledi. Altay, “İçişleri Bakanı açısından Meclis’te soruşturma komisyonuna gerek var. Devlet yetkililerin kamuoyunu tatmin edecek açıklamaları yapması kaçınılmaz görülüyor” dedi.

‘GÖREVDEN ALINMALI’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da “iddiaların muteber olup olmadığını bilmediklerini ancak vahim ve açıklamaya muhtaç olduğunu” söyledi. “İddia sahipleri bu iddiada bulunuyorsa, kimler olduğunu biliyorlardır. Süleyman Soylu, bu kişiyi bildiğini ifade etti. Öncelikle Süleyman Soylu’nun bildiğini açıklaması ve ifşa etmesi gerekiyor” diye konuştu. TBMM’yi töhmet altında bırakmak ve itibarını zedelemekten uzak durmak gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, “Yargının devreye girmesi gerektiği hususunun altını kalınca bir çizgiyle çiziyorum. Devlet Denetleme Kurulu’nu zaman kaybetmeden harekete geçmeye davet ediyorum. Reel adımların atılması lazım. Cumhurbaşkanı’nın, İçişleri Bakanı’nı, soruşturmanın selameti açısından görevden alması, Soylu’nun affını istemesi söz konusu olabilir. Bunlar yöntemlerdir” diye konuştu.