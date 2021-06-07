Peker'den Süleyman Soylu'nun 10 bin dolar iddiasına açıklama: "Çanta çanta para verdiğim isimler var"
Süleyman Soylu'nun bir milletvekilinin Sedat Peker'den "ayda 10 bin dolar aldığı" iddiası konuşulurken Peker, bunun doğru olmadığını söyledi. Ancak "çanta çanta para verdiği isimlerin olduğuna” dair açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi” iddiasının ardından Peker, “10 bin dolar verdiği milletvekilinin olmadığını ancak çanta çanta para verdiği isimlerin olduğunu” iddia etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iddiaların araştırılması için Meclis’te araştırma komisyonu ile soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini belirtti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise “Soylu’nun bildiğini açıklamasının gerektiğini” vurguladı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Soylu’ya, ‘Biliyorum’ dediği 10 bin dolar para alan siyasetçinin adını açıklaması” çağrısı yaparak, “para alan milletvekilleri” iddialarına ilişkin Meclis’te iki adım atılması gerektiğini söyledi. Altay, “İçişleri Bakanı açısından Meclis’te soruşturma komisyonuna gerek var. Devlet yetkililerin kamuoyunu tatmin edecek açıklamaları yapması kaçınılmaz görülüyor” dedi.
‘GÖREVDEN ALINMALI’
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da “iddiaların muteber olup olmadığını bilmediklerini ancak vahim ve açıklamaya muhtaç olduğunu” söyledi. “İddia sahipleri bu iddiada bulunuyorsa, kimler olduğunu biliyorlardır. Süleyman Soylu, bu kişiyi bildiğini ifade etti. Öncelikle Süleyman Soylu’nun bildiğini açıklaması ve ifşa etmesi gerekiyor” diye konuştu. TBMM’yi töhmet altında bırakmak ve itibarını zedelemekten uzak durmak gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, “Yargının devreye girmesi gerektiği hususunun altını kalınca bir çizgiyle çiziyorum. Devlet Denetleme Kurulu’nu zaman kaybetmeden harekete geçmeye davet ediyorum. Reel adımların atılması lazım. Cumhurbaşkanı’nın, İçişleri Bakanı’nı, soruşturmanın selameti açısından görevden alması, Soylu’nun affını istemesi söz konusu olabilir. Bunlar yöntemlerdir” diye konuştu.
İlgili Haberler
- Feyzi İşbaşaran'dan AKP'li milletvekiline soru: 10 bin dolar alan sen misin?
- Mustafa Şentop 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasını Soylu'ya sordu
- Şentop, "10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim" sorusuna yanıt verdi
- Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk kimdir?
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'