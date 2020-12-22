AKP'den AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama

22 Aralık 2020 Salı, 19:05

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve halen Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "derhal serbest bırakılması için Türk hükümetinin gerekli tüm tedbirleri almasını" talep ettiği kararı hakkında açıklama yaptı.

Ömer Çelik AİHM kararına ilişkin, "Bu sıcak bir karar. Yaklaşık 100-150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Hukuk sistemimiz tabii ki bunu değerlendirecek ve buna göre bir yaklaşım üretilecektir" ifadelerini kullandı.



