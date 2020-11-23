AKP'den Almanya'ya: Barbarlık...
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisine Alman savaş gemisinden yapılan müdahale üzerine "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.
Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisine Alman savaş gemisinden yapılan müdahaleye AKP'den de sert bir tepki geldi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz."
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