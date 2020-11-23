AKP'den Almanya'ya: Barbarlık...

23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:40

Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisine Alman savaş gemisinden yapılan müdahaleye AKP'den de sert bir tepki geldi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz."







