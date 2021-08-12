AKP'den Altındağ'daki gerginlik hakkında açıklama

12 Ağustos 2021 Perşembe, 13:20

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada yaralanan 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından 76 kişi gözaltına alınırken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konu hakkında açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır.

Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar.

Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız. Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz.