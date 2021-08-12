Son dakika... Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi gözaltına alındı
Son dakika... Ankara Altındağ'daki Suriyelilere yönelik olaylara karışan ve sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan 76 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti, Altındağ'da Suriyeli bir grup ile çıkan kavgada 18 yaşındaki Emirhan'ın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişiyi gözaltına aldı.
NELER YAŞANDI?
Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar gece de devam etti. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü. Mahalle sakinleri, yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ile araçlarına zarar verdi.
38'İ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SABIKALI
Ankara Emniyeti, Altındağ olaylarıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 38'nin çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi.
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