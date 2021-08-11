Mansur Yavaş'tan 'Altındağ' açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suriyeli göçmenlerle yurttaşları karşı karşıya getiren Altındağ'daki bıçaklı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suriyeli göçmenlerle yurttaşları karşı karşıya getiren Altındağ'daki bıçaklı saldırıyla ilgili, "Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum" dedi.
Yavaş, dün Altındağ'da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama yaptı. Altındağ’daki bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Emirhan Yalçın’a rahmet dileyen Yavaş, paylaşımda şunları kaydetti:
YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU
"Altındağ'daki elim olayda kaybettiğimiz Emirhan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum.
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz."
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