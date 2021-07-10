CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'çözüm süreci' yanıtı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Niğde programına ilçe ziyaretleriyle devam ediyor. Esnaf Masası’nın Ulukışla ilçesindeki ziyareti mitinge dönüştü.





İlçe Başkanlığı’nın balkonundan yurttaşlara seslenen Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Diyarbakır’da çözüm sürecine ilişkin yaptığı “Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran olmadık. Çözüm Süreci bunların kötü niyeti, art niyeti ve gizli gündemleri sonlandırdı” açıklamasını hatırlattı. Ağbaba, Erdoğan’ın Kobani olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü’yü sürekli hatırlattığına dikkat çekerek, şunları söyledi:





“HDP MADEM KÖTÜYDÜ, DOLMABAHÇE’DE NİYE OTURDUN”

“Yasin Börü diyor, Yasin Börü. Bilin ki bunu yüreği yanmış biri olarak söylüyorum. Onun derdi Yasin Börü ya da şehit değil. O şehit tabutlarını miting alanlarında kullanan bir zat. Efendim diyor, Kobani olayları, HDP… 6-7 Ekim, olaylar olmuş. Onlarca insan ölmüş. Kobani eylemleri olmuş mu, olmuş. Yasin Börü’yü bu kadar seviyorsan, 6-7 ay sonra Dolmabahçe’de aynı masada ne halt ettin sen, niye oturdun. HDP madem kötüydü, Dolmabahçe’de niye oturdun.”

“YENİ AÇILIMIN YOLLARINI ARIYOR”

“Kobani olaylarından sonra peşmergenin 29 Ekim günü, 29 Ekim ney? (Yurttaşlar ‘Cumhuriyet Bayramı’ diye seslendi.) Cumhuriyete meydan okurcasına peşmergeyi konvoylar halinde Kobani’ye niye gönderdin? Aklımızla alay mı ediyorsun sen bizim, sen bizi tarih bilmez geçmişi unutur mu sandın? Çözüm sürecini ben bitirmedim diyor. Oylar düştü. Kürt halkına dün ‘terörist’ diyordu, şimdi yeni bir açılımın yollarını arıyor. Seçilemeyeceğini anladı, yeni açılımın yollarını arıyor.”

Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri öncesinde PKK terör örgütünün eski yöneticilerinden Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını ve İmralı Cezaevi’nde yatan Abdullah Öcalan’ın mektubunun okutulmasını da hatırlatarak, bunların hiçbirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “haberi olmadan yapılamayacağını” söyledi.

“NEDEN ÜLKEYİ SOYANLAR HAKKINDA KONUŞMUYOR?”

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP teşkilatlarına ve milletvekillerine “kapı kapı gezme” talimatına da değinerek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla ortaya çıkanlar, “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın dolandırıcılığını, kripto para vurgununu yapan Fatih Aydın Özer olayı ve kara para aklamaktan ABD’de yargılanmadan önce Türk Bayrağı ile görüntü veren Rıza Zarrab’ı AKP’lilerin nasıl anlatacağını sordu.

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konularda neden konuşmadığını sorarak, “Size bilgi vereyim, damat kim damat. (Yurttaşlar ‘Berat Albayrak’ diye seslendi) Değil. Bir damat daha var. Rıza Zarrab. Ebru Gündeş ile Rıza Zarrab’ı kim tanıştırdı, kim evlendirdi. Bunlar hakkında niye konuşmuyor, niye namussuzlar hakkında konuşmuyor, niye ülkeyi soyanlar hakkında konuşmuyor” dedi.

“TOSUNCUKLA İLİŞKİLERİ YOKSA BEN SİYASETİ BIRAKIRIM”

Ağbaba, bakıldığında Mehmet Aydın’ın “dolandırıcı olduğunun yüzünden aktığını” ifade ederek, “Ulukışla’da bir fukara Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili bir şey yazsa onu evinden alırlar. Adam, tosuncuk. Adam milyonlarca dolar dolandırmış, devletin haberi yok. İnanalım mı? İnanmayın. Bir şey söyleyeyim, ben siyaseti bırakırım. Yakında Tosuncukla bürokratların, siyasetçilerin ilişkisi yoksa, ben siyaseti bırakırım. Neden, ortaklar. Onun için konuşmuyor. Sezgin Baran Korkmaz, Mehmet Aydın, Faruk Özer hakkında. Bunların hepsiyle ortak onun için konuşmuyor” diye vurguladı.

Ağbaba, haklarını aramak için geldikleri Ankara’dan Manisa’nın Soma ilçesine dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve madenci genç Ali Faik İnter’i de andı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de CHP iktidarında Niğdelilerin sorunlarının çözüleceğini söyleyerek, “Ulukışla ilçemiz her şeyin en iyisine layık. Bu bölgede en sahipsiz ilçe. Karayolunun ve demiryolunun geçtiği ama buna rağmen gelişmesinin önüne geçilen ilçe. Neden biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan dönmeyen insanların memleketi olduğu için” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da Soma’ya dönerken ölen madenciler Tahir Çetin ve Ali Faik İnter’i anarak, iktidara “İşçinin, çiftçinin yanında değil, kimin yanında şatafatın, müteahhitlerin yanında, 5’li çetenin yanında. Daha dün yazlık sarayın görüntülerini verdiler. 600 milyon lira. Yazlık, kışlık, uçan sarayları var. Saraylar iktidara, sefalet bu millete” diye konuştu. Bulut, iktidarı “devireceklerini” dile getirdi.