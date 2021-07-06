AKP'den dikkat çeken "Mülakat" açıklaması

06 Temmuz 2021 Salı, 17:11

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, mülakatlarda siyasi görüşlerinden dolayı elendiği söylenen gençlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Mustafa Şen, sınav sonrası mülakatların "PKK, FETÖ, DEAŞ sızmaları olmasın" diye koyduklarını söyledi.

Şen, "Girdiği sınavlardan başarılı notlar aldığı halde mülakatlarda elenen farklı siyasi görüşten gençlerimiz olduğunu, liyakat sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O gençleri tanımıyorum fakat o mülakatlar şunun için koyuldu. PKK, FETÖ, DEAŞ sızmaları olmasın diye. Bir zaman sonra kaldırılacak. Diyelim ki polis, askeriye için olabilir ama milli eğitim için mülakatlara ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum."