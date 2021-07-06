Demiryolu işçilerinden 'mülakatta torpil' tepkisi

06 Temmuz 2021 Salı, 11:45

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) işçileri, sendika üyelerinin TCDD'nin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarından yüksek puanlar almalarına rağmen mülakatta elendiğini öne sürdü. İşçilerin İzmir'de 25. haftasına giren oturma eylemine CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da destek verirken, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, "Uyduruk bir mülakatla yandaş sendikanın AKP'li üyeleri demiryollarına yerleştiriliyor" dedi.

KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şubesi'nin sürgünlere karşı başlattığı oturma eylemi 25. haftasına girdi. BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol sürgünlerin son bulması için çağrı yaparken, Alsancak Gar önünde toplanan işçiler "Demiryolu halkındır satılamaz" "Baskınlar sürgünler bizi yıldıramaz", "Mülakat değil, liyakat" sloganları attı.

"TREN FACİALARI YAŞANMASIN"

Demiryolu işçileri, 2 yıl önceki TCDD Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında yüksek puan alan BTS üyelerinin, 26 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihleri arasındaki mülakatta elendiğini öne sürdü.

İşçiler adına basın açıklamasını yapan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, "Demiryollarında AKP kadrolaşması tam hız devam ediyor. Demiryolları AKP'nin çiftliği haline getiriliyor. AKP atıyor, istediğini daire başkanı yapıyor. Uygun bir daire başkanlığı yoksa bir daire başkanlığı uydurarak görev veriyor. İki yıl önce yapılan yükselme sınavlarında yüksek puan alan BTS üyeleri oyalanıyor. İki yıl sonra uyduruk bir mülakatla yandaş sendikadan AKP'li üyeler yüksek puanlarla demiryollarına yerleştiriliyor. Demiryollarında tren faciası yaşanmaması için buradaki mücadelemiz çok önemli. Liyakatsız kişiler yönetirse tren facialarından kurtulamayız" diye konuştu.

CHP'Lİ PURÇU: BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ

Alsancak Gar önündeki oturma eylemine CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da destek verdi. TCDD'de işçilere adaletsizlikler yapıldığını belirten Purçu şöyle konuştu:

"TCDD'ye yıllarca hizmet etmiş kardeşlerimiz lojmanları boşaltılarak farklı yerlere sürülmek isteniyor. Kendi yandaşlarını yüksek mevkilere getirmek istiyorlar. Devlet Demiryolları'nın tüm ihalelerini Raysimaş diye bir şirkete ihalesiz veriyorlar. Demiryolları bu şirket tarafından bile bile zarar ettiriliyor. Devlet Demiryolları haklın malıdır. Kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Hesabını da soracağız. Personel alınırken adaletsizlik yapılıyor. Birleşik Taşımacılık Sendikası çalışanları sınavda yüz puan alıyor. Bu sendikanın çalışanları iyi derece yaptığı için sırf girmesinler diye mülakatı 2 sene sonrasına erteliyorlar. Bu adaletsizlikleri de önleyeceğiz. Mülakat adaletsizliğini yapanların burnundan fitil fitil getireceğiz."