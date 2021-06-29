AKP'den ve savcılıktan Elmalı davası açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kuşaklar arasındaki çekişmenin arttığını belirterek "Son yıllardaki 'Z kuşağı' ifadesi hepimizi ilgilendiriyor. Onlarla iletişim kurabilmemiz için ona göre bir üslup, ona göre bir yaklaşım tarzı belirlememiz gerekiyor" dedi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin, "Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davayı yakından takip ettiklerini belirtti.
AKP Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:
"Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, hem yargılama sürecine müdahil olmuştur hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."
AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 29, 2021
Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Öte yandan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklamalarda bulundu.
Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:
"Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır."
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