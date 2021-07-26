AKP'den ilk Tunus açıklaması: Anayasal düzene hemen geri dönülmeli
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'ta yaşanan olaylara ilişkin "siyasi meşruiyete darbe" açıklaması yaptı, anayayasal düzene hemen geri dönülmesi çağrısında bulundu.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'ta yaşanan siyasi krize ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.
Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus’ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir.
Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkân ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak Anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür."
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