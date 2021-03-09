AKP'den kadına şiddetin araştırılması için önerge: Elim vakalar derin yaralara sebep oluyor

09 Mart 2021 Salı, 16:07

Son dönemde peş peşe gelen ve ülke gündemine oturan kadına şiddet olayları ve kadın cinayetleri sonrası AKP'den Meclis'te 'önerge' atağı geldi. AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan önergenin gerekçesinde son günlerde artan kadın şiddetine vurgu yapıldı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde yıllardır sürdürülen mücadelenin nihai hedefinin tek bir vakanın dahi yaşanmamasını sağlamak olduğuna dikkat çekilen önergede "Bu kapsamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağduruna yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede, kararlılıkla ve kapsamlı işbirliğiyle sürdürülmektedir" denildi.

"2021'İN İLK 2 AYINDA 47 KADIN HAYATINI KAYBETTİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadelenin etkinliğinin artırılmasına yönelik temel ilke ile yapılacak düzenlemelerin yer aldığı hatırlatılan önergede şunlar kaydedildi:

"Bu faaliyetlerin bazılarının hayata geçirilmesiyle tek taraflı ısrarlı takip fiilleri ayrı bir suç olarak düzenlenerek mağdurlara sağlanan güvencenin artırılması; eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilmesi suretiyle bu mücadeleye katkı sağlanmasının hedeflenmekte olduğu görülmektedir. Tüm bu çok yönlü gayretlere rağmen kadına yönelik şiddet, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde görülen evrensel bir sorun olarak devam etmektedir. Ülkemizde 2014-2019 yılları arasında 1938 kadın cinayeti işlenmiş, 2020'de 267, 2021'in ilk iki ayında ise 47 kadın şiddete uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Bu elim vakalar toplum vicdanında derin yaralara sebep olmakta, hem bireylerin hem de toplumun sosyal psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Takdir edileceği gibi bu konunun çözümü sadece hukukun ya da kolluk güçlerinin ilgi alanında değildir. Bu noktada kadına karşı şiddetin sebepleri, bir problem çözme yöntemi olarak şiddete bu kadar kolay müracaat etmenin bireysel ve sosyal psikolojisi üzerine çözümleyici değerlendirmeler geliştirmek gerekir. Bu kapsamda, kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde tek bir vakanın dahi yaşanmamasını temin edecek çözümlerin tespit edilmesi, mevcut hukuki durumun ortaya konması, uygulamaların değerlendirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."







