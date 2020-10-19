AKP'den KKTC seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

19 Ekim 2020 Pazartesi, 09:33

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 51,74 oyla Ersin Tatar kazandı. Sonucun açıklanmasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı.

Çelik, seçim sonuçları için Twitter aracılığıyla yaptığı değerlendirme açıklamasında "Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sn @ersinrtatar’ı #KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir." dedi.

Çelik'in paylaşımlarının tamamı şöyle: