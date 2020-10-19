AKP'den KKTC seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimini Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar'ın kazanması sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.
KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 51,74 oyla Ersin Tatar kazandı. Sonucun açıklanmasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı.
Çelik, seçim sonuçları için Twitter aracılığıyla yaptığı değerlendirme açıklamasında "Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sn @ersinrtatar’ı #KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir." dedi.
Çelik'in paylaşımlarının tamamı şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Denizli Valisi, esnafı azarlayan tavrıyla gündemde
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Denizli Valisi, esnafı azarlayan tavrıyla gündemde
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!