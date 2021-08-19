Barış Pehlivan yazdı: AKP'den MHP'yi kızdıracak Şahan Gökbakar adımı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 11:02

Türkiye günlerce kıyı şeridinde ormanları yok eden yangınla mücadele etti. Yangına müdahalede yaşanan ihmaller ise tartışma yarattı.

Yangına yurttaşlar da müdahale ederken, oyuncu Şahan Gökbakar bölgeden yayınlar yaptı. Ve Gökbakar burada, orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan iktidara yakın Yeni Asır Gazetesi’nin manşetine tepki gösterdi. Bununla birlikte Gökbakar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından hedef alındı.

Yönter'in hedef almasından sonra MHP'li isimler tarafından tepki gören Gökbakar'a ise AKP'den ziyaret gerçekleştirildi.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde o ziyareye dair detayları anlattı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Turkuvaz Medya’nın gazetesi Yeni Asır manşet attı: “Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız?”

Oyuncu Şahan Gökbakar yanıt verdi: “Siz nerenin gazetesisiniz?”

Sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter girdi topa: “Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...”

Ormanlarımız yanarken bu yaşananları biliyorsunuz. Şahan Gökbakar, hem AKP medyasının hem de MHP’nin hedefindeydi. Tüm bunlara cevap niteliğindeki son gelişme ise şu oldu:

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Şahan Gökbakar’ı ziyaret etti. Ve birlikte fotoğraf verip şu mesajı paylaştı:

“Marmaris ilçemizde yaşanan orman yangınlarında yaptığı yayınlarla hemşerilerimize destek veren ve yangın söndürme çalışmalarına katılan değerli sanatçımız Şahan Gökbakar’a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek teşekkür ettik.”