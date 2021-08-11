Şahan Gökbakar'dan Akbelen Ormanı direnişine destek: 'Aklım ve kalbim sizinle!

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:38

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’na, Limak ve IC Holding'in kurmak istediği linyit maden ocağına karşı bölge halkının nöbet eylemi yangınlara rağmen 25 gündür devam ediyor.

Son olarak Milas'ta Akbelen Ormanı’nda yangın önleme bahanesiyle yaklaşık 100 ağaç kesilirken, gece saatlerinde jandarma direniş alanında nöbet tutan halkı zorla çıkardı.

Günlerce orman yangınıyla boğuşan Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür ocağı açmak amacıyla ağaçların katledilmesine karşı çıkan İkizköy’de gece yarısı jandarmanın müdahalesiyle nöbet alanından çıkarılan köylüler ve çevreciler ile jandarma arasında gergin bekleyiş sürerken; Milas-Ören karayolunun üzerinde yaklaşık 200 jandarma tarafından önleri kesilen köylü ve çevrecilere de destek büyüyor.

'DAHA YANGINLARIN SICAĞI SÜRERKEN...'

Direnen köylülere bir destek de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile Limak ve IC Holding'in Akbelen Ormanı'nda yaptığı çevre katliamına tepki gösterdi.

Ünlü komedyen, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Biliyorsunuz bu son dönemlerde özellikle 10-15 günlük süre zarfında çok ciddi ormanlık alanlarımızı kaybettik. 60-70 bin hektarın üzerinde kızılçam ormanımız yok oldu. Daha yangınların sıcağı sürerken, yanan ormanların dumanı tüterken, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy mevkisinde Akbelen Ormanlarına dozerler, ağaç kesme makineleri, yıkım ekipleri girdi."

'İNŞALLAH BU YANLIŞTAN DÖNÜLÜR'

"Kömür işletmesi yapmak için güzelim Akbelen Ormanlarını kesmeye kalkıştılar. Karşılarında o bölgedeki köylüler, yerli halk, doğa gönüllüleri ve çevre gönüllüleri durdu. Ben de buradan karşısında olduğumu ve oradaki herkesle beraber aklımın ve kalbimin Akbelen'de olduğunu belirtmek isterim. İnşallah bu yanlıştan dönülür."