AKP'den OHAL yetkisinde 'geri' adım: Süre 1 yıla düşürülüyor

16 Temmuz 2021 Cuma, 15:17

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında partisinin OHAL düzenlemelerini uzatan kanun teklifinde yaptığı değişikliği açıkladı.

Teklifte, 'terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması' 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. AKP'li Bülent Turan'un açıklamasına göre yeni düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı.

Turan, "Bu 1 yılın bitiminde bu sorunları geride bırakmayı ümit ediyoruz. Bu tabi ki yasamanın takdirinde. 1 yılın bitiminde uzatılabilir uzatılmayabilir" dedi.