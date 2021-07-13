CHP'li Kuşoğlu'ndan torba yasa tepkisi: Asıl maksat OHAL’i üç yıl uzatmakmış
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yurttaşın beklediği desteklerin torba kanunda olmadığını belirterek "Asıl maksat OHAL’i üç yıl uzatmakmış" değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifi için “Vatandaşın acil beklediği Çek Kanunu düzenlemesi teklifte var ama VUK359 yok, emekli bayram ikramiyesinin artırılması yok, işsiz vatandaşlara alternatif destekler yok. Anlaşıldı ki asıl maksat OHAL’i üç yıl uzatmakmış” ifadelerini kullandı.
"18 KANUN VE 2 KHK’DA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜYOR"
23 maddelik torba yasa teklifine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Bülent Kuşoğlu, önceki gün 12 saatlik bir çalışma yaptıklarını belirterek şunları kaydetti: Bugün iktidardan gelen bir teklifle 23 maddelik bir torba kanun görüşeceğiz. 18 kanun ve 2 KHK’da değişiklik öngörüyor. Değişiklik öngörülen kanunların 15’inde bu dönem zaten değişiklik yapmışız. Bu TBMM’nin çalışmadığını Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin gereksizliğini ispatlayan bir durum.
"OHAL’İ ÜÇ YIL UZATMAKMIŞ"
Vatandaşın acil beklediği Çek Kanunu düzenlemesi teklifte var ama VUK359 (Vergi Usul Kanunu) yok, emekli bayram ikramiyesinin artırılması yok, işsiz vatandaşlara alternatif destekler yok. Anlaşıldı ki asıl maksat OHAL’i üç yıl uzatmakmış.
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