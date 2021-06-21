Çift maaşlı AKP'liler Meclis gündeminde

21 Haziran 2021 Pazartesi, 09:52

İktidarın eski ve yeni siyasetçileri, bürokratları, AKP'lilerin yakınlarını zenginleştirme aracı olarak yönetim kurulu üyeliklerini kullanma alışkanlığı kamunun hemen her alanına yayıldı.

Birden fazla maaş alanların sayısı her geçen gün artıyor. Esas görevinin sağladığı maaşla yetinmeyen yandaş isimler, iki üç yerden maaş alarak zenginleşiyor. Yönetim kurulu üyelikleri ve her toplantı başına aldıkları “huzur hakları” ile "köşeyi dönenler” arasında belediye başkanları, bakan yardımcılarının yanında AKP'lilerin akrabaları da bulunuyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek ve Mustafa Bildircin'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir” açıklaması hayata geçmedi. Birden fazla yönetim kurulunda görev yapanlar arasında asgari ücretin 50 katını bir ayda tek başına kazananlar, net maaşı yüz bin lirayı geçenler olduğu da biliniyor.

BAŞKAN DA VAR DANIŞMAN DA

Birden fazla görevde bulunanlardan tespit edilebilenler arasında şu isimler yer alıyor:

¦ Ekrem Yüce: AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, ÇAYKUR Y.K. Üyesi.

¦ Ali Taha Koç: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Türksat Y.K. Üyesi.

¦ Hamza Yerlikaya: Eski AKP Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı.

¦ Mehmet Uçum: Eski AKP Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili.

¦ Uğur Ünal: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Y.K. Üyesi.

¦ Seyit Sertçelik: Eski AKP Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi.

¦ Necdet Ünüvar: Eski AKP Milletvekili. Ankara Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi.

¦ Cemil Ragıp Ertem: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Vakıf Bank Y.K. Üyesi.

¦ Abdi Serdar Üstünsalih: Vakıf Bank Y.K. Üyesi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Y.K. Üyesi.

¦ Adnan Ertem: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı, Vakıf Bank Y.K. Üyesi.

¦ Abdülkadir Aksu: Eski Vali, Belediye Başkanı, Milletvekili, Bakan. Vakıf Bank Y.K. Başkanı.

¦ Dilek Yüksel: Eski Mamak Belediyesi Şube Müdürü, eski AKP Milletvekili, Vakıf Bank Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.

¦ Sadık Yakut: Eski MHP ve AKP Milletvekili, Eski TBMM Başkanvekili, Vakıf Bank Y.K. Üyesi, Kurumsal Yönetim Komistesi Üyesi.

¦ Ayşen Gürcan: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, bir üniversitede öğretim üyesi.

¦ Mehmet Emin Baysa: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Vakıf Bank Denetim Kurulu Üyesi.

¦ Veysi Kaynak: Eski Başbakan Yardımcısı, Eski AKP Milletvekili, Eski Bakan Yardımcısı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

¦ Yunus Emre Ayözen: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, DHMİ Y.K. Üyesi.

¦ Uğur Sancarbaba: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı ve ve DMO Y.K. Üyesi.

¦ Hasan Hüseyin Aydemir: Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Müşaviri, Et ve Süt Kurumu Y.K. Üyesi.

¦ Mehmet Emin Birpınar: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, Emlak Katılım Bankası Y.K. Üyesi.

¦ Şeref Kalaycı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, ETİ Maden Y.K. Üyesi.

¦ Aylin Çağlayan Özcan: Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, TMO Y.K. Üyesi.

¦ Mehmet Aktaş: Emniyet Genel Müdürü, PTT Y.K. Üyesi.

¦ Ebubekir Şahin: RTÜK Başkanı ve Halk Bankası Y.K. Üyesi.

¦ Selim Dursun: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Y.K. Üyesi.

¦ Fatih Kılınç: Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı ve TÜPRAŞ Y.K. Üyesi.

¦ Nadir Alparslan: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Kuveyt Türk Katılım Bankası Y.K. Başkan Yardımcısı.

¦ Yunus Bekir Uçar: Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Vekili, SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. yöneticisi.

¦ Burhan Ersoy: Vakıflar Genel Müdürü. Kuveyt Türk Katılım Bankası Y.K. Üyesi . Vakıf Katılım Bankası Y.K. Üyesi.

¦ Nurettin Nebati: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Türk Telekom Y.K. Üyesi.

¦ Salim Arda Ermut: Varlık Fonu Genel Müdürü, TÜPRAŞ Y.K. Üyesi.

¦ Şakir Ercan Gül: Hazine ve Maliye Bakan Yrd. Sun Express Y.K. Üyesi. Eximbank Y.K. Başkanı.

¦ Fahrettin Altun: İletişim Başkanı. Borsa İstanbul Y.K. Üyesi.

¦ Fatmanur Altun: Türk Hava Yolları Y.K. Üyesi, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi.

¦ Ali İhsan Uygun: TCDD Genel Müdürü, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Y.K. Başkanı.

¦ Enver İskurt: Türk Telekom Y.K. Başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı.

¦ Erişah Arıcan: Varlık Fonu Başkanvekili, Borsa İstanbul Y.K. Üyesi, CR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Y.K. Üyesi.

¦ Onur Alkın Kalkavan: PTT Y.K. Üyesi. Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

¦ Murat Halit Durceylan: TTK Yöneticisi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı.

¦ Zafer Benli: TTK Yöneticisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı.

¦ Ünal Baylan: TCDD Taşımacılık A.Ş. Bilgi Toplama Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi, Denizcilik Genel Müdürü.

¦ Faruk Çelik: Eski Bakan, eski milletvekili. Ziraat Bankası Y.K. Üyesi ve Bankanın Ücretlendirme Komitesi Üyesi.

¦ Ahmet Tutal: TCDD Yöneticisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı.

¦ Sevda Mersin: Türk Şeker Y.K. Üyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bürokratı.

¦ Ahmet Yalçın Yalçınkaya: Türk Şeker Y.K. Üyesi, Ekonomik Programlar Ve Araştırmalar Genel Müdürü.

¦ Erdal Erdem: Kardemir Y.K. Üyesi, Kalkınma Bankası Y.K. Üyesi.

¦ Celalettin Sıvacı: Türk Şeker Y.K. Üyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı.

¦ Mustafa Koç: Türk Şeker Y.K. Üyesi, Strateji Geliştirme Başkanı.

¦ Yasin Er: Türk Şeker Y.K. Üyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı.

¦ Ahmet Erdem: TEDAŞ Y.K. Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı.

¦ Zekeriya Erdurmuş: Et ve Süt Kurumu Y.K. Üyesi, Hayvancılık Genel Müdürü.

¦ Mustafa Altuğ Atalay: Et ve Süt Kurumu Y.K. Üyesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü.

¦ Hüseyin Aydın: Turkcell Y.K. Üyesi, Ziraat Katılım Y.K. Başkanı.

¦ Ömer Fatih Sayan: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Türk Telekom Y.K. Başkanı.

ÇİFT MAAŞ ENGELLENSİN

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bürokrat ve siyasetçilerin kamu görevlilerine getirilen yasak kapsamına alınıp hem emekli aylığı hem de kamudan ücret almasının engellenmesi için kanun teklifi hazırladı. CHP’li Bakan, teklifinde ayrıca kamu kurumlarında birden fazla görevde bulunarak birden fazla ücret, aylık, huzur hakkı veya başka adlarla nitelendirilen ücret benzeri ödemeler alınmasının da engellenmesini istedi.

Kanun teklifiyle; sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanlardan kamuda çalışmaya başlayanların emekli aylığının kesilmesine ilişkin hükmün istisnası olarak düzenlenmiş bazı görevler ve görevlilerle ilgili de değişiklik öngörülüyor. Buna göre; Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılanlar veya görev yapanlar da birden fazla ödeme almayacak. Bu kişilerin aylığının kesilmemesine ilişkin istisnai düzenlemeler kaldırılarak bu kişilerin de tek maaş almalarının sağlanması öngörülüyor.

BELEDİYEYE ÇÖKTÜLER

Bursa CHP İl Başkanı İsmet Karaca, AKP'li siyasi kadroların Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde görevlendirildiğini ve bu nedenle ortaya büyük zararların çıktığını açıkladı. Uzman olmayan kadroların sadece para kazanma amaçlı görevlendirilmeleri sonucu belediye şirketlerinin batmanın eşiğine geldiğini vurgulayan CHP Bursa İl Başkanı Karaca, şunları ifade etti:

"2020’nin kasım ayı başında, AKP’nin 17 ilçe başkanından 16’sının, AKP’li bazı il başkan yardımcıları ile MHP’li il yöneticilerinin Bursa Büyükşehir Belediye iştiraki şirketlerin yönetim kurullarına alınmasını eleştirmiş ve listeyi kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu açıklamamıza cevap veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş belediye meclisi oturumunda, hakkı huzur bedellerini arpalık olarak nitelemenin ahlak dışı bir hareket olduğunu öne sürmüştü. Yani belediye şirketlerinin zararda olduğunu ortaya koyup, doğru yönetilmediğini, arpalığa dönüştüğünü söylemek ahlaksızlıkmış. Geldiğimiz noktada bakıyoruz ki, Alinur Aktaş’ın ayakları yere basmış. Eleştirilerimiz nedeniyle bizi ahlaksızlıkla suçlarken, belediye şirketlerine çöken AKP’li siyasileri de sessiz sedasız temizlemek zorunda kaldı. Madem ahlak dışı bir eleştiriydi bizimki, neden virgülüne kadar gereğini yaptın?"