Bursa'da tam kadro AKP ve MHP arpalığı

20 Haziran 2021 Pazar, 15:38

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “AKP’li siyasi kadroların, arpalığa dönüştürüp yönetim kurulu üyeliklerine çöktüğü için doğru-dürüst yönetilmeyen belediye şirketlerinin 2020’yi çok büyük zararlarla kapattığını” açıklamıştı. Karaca, Burulaş’ın 213 milyon lira, Bursa Jeotermal A.Ş.’nin 9,9 milyon lira, Burfaş’ın ise 5.4 milyon lira zararda olduğunu bildirmişti.

Karaca, 213 milyon lira zarar eden Burulaş’ın yönetici listesini paylaştı. Karaca, Belediye Başkanı Aktaş’ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya her gelişinde Bursaray ve belediye otobüslerini bedava yaptığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz ulaşım taleplerine ise “Ormancılık Günü’nde de ulaşımı parasız mı yapalım?” karşılığını verdiğini aktardı.

CHP İl Başkanı Karaca’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Belediye şirketlerinin kar amacı gütmemesini doğru buluyorum. Ancak Burulaş örneğinde olduğu gibi, 213 milyon lira gibi devasa zarar ettirilmemesi de gerekiyor. 2020’nin kasım ayı başında, AKP’nin 17 ilçe başkanından 16’sının, AKP’li bazı il başkan yardımcıları ile MHP’li il yöneticilerinin Bursa Büyükşehir Belediye iştiraki şirketlerin yönetim kurullarına alınmasını eleştirmiş ve listeyi kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu açıklamamıza cevap veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş belediye meclisi oturumunda, hakkı huzur bedellerini arpalık olarak nitelemenin ahlak dışı bir hareket olduğunu öne sürmüştü.

Yani belediye şirketlerinin zararda olduğunu ortaya koyup, doğru yönetilmediğini, arpalığa dönüştüğünü söylemek ahlaksızlıkmış. Geldiğimiz noktada bakıyoruz ki, Alinur Aktaş’ın ayakları yere basmış. Eleştirilerimiz nedeniyle bizi ahlaksızlıkla suçlarken, belediye şirketlerine çöken AKP’li siyasileri de sessiz sedasız temizlemek zorunda kalmıştır. Madem ahlak dışı bir eleştiriydi bizimki, neden virgülüne kadar gereğini yaptın?

'MHP’Lİ BİRKAÇ SİYASİ DEVAM EDİYOR'

Karaca, ''2021’in ilk yarısında genel kurullarını yapan şirketlerdeki 16 AKP ilçe başkanı ile 8 AKP il yönetim kurulu üyesinin şirketlerle ilgisi kesildi. Doğru olan budur. Parti il yönetim kurulu üyeleri veya ilçe başkanlarının belediye başkanı tarafından maaşa bağlandığı bir tablo, doğru bir tablo olamaz. AKP’liler yönetimlerden ayrıldı ama MHP’li birkaç siyasi devam ediyor. MHP üst yönetimi bu tabloya nasıl katlanıyor, bunu da anlayamıyoruz. Şirket yönetimlerine getirilen yeni isimlerin parti yöneticisi olmadıklarını, genellikle meclis üyesi olduklarını görüyoruz. Bu da doğru bir adımdır'' ifadelerini kullandı.

'LİYAKAT KESİNLİKLE ÖN PLANA ALINMALIDIR'

Karaca, ''Birçoğu zarar eden belediye şirketlerinde, liyakat kesinlikle ön plana alınmalıdır. İlk etapta belediye iştiraki şirketlerden uzaklaştırılanlar arasında AKP Kurucusu İl Başkan Yardımcısı Embiya Akkuş, il yöneticileri Osman Şahin, Tuncay Kiraz, Gökhan Yıldız, Sinan Kahraman, Hüseyin Ömer Aybar, İdris Berkcan, Gülten Doğrul, AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, AKP Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan, İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram, Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, AKP Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, AKP Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, AKP Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, AKP Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, AKP İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AKP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, AKP Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan, AKP Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, AKP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AKP Bursa İl Kadın Kolları Koordinatörü Ayşegül Seyran bulunuyor'' açıklamasını yaptı.

'BİR İLÇE BAŞKANI BU İŞTE MAĞDUR'



Bundan sonra bu tablolarla karşılaşmamayı diliyoruz. Bir ilçe başkanı bu işte mağdur. AKP Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ilçe başkanı seçilirken kongresi gecikti. Geçen yılki arpalık yönetimlerine girememişti. Bu sene girecekti ama CHP’nin baskısı yüzünden belediye şirketlerine çöken siyasilere yol verildi. Gökhan Ulusu da arpalıklara adım atamamış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından maaşa bağlanan ilçe başkanları ve il yöneticileri arasına giremediği için Gökhan Ulusu adına çok üzgünüz. AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından maaşa bağlanan MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Tarkan Gani ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Aydın ise BESAŞ yönetiminde göreve devam ettiğini biliyoruz” dedi.