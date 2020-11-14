AKP’li Başakşehir Belediyesi'nden dev deprem hizmeti!
AKP’li Başakşehir Belediyesi, belediyenin sosyal medya hesabından 12 Kasım'da yaptığı duyuruda, Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu’nun Twitter hesabını takip edip, retweet yapan ve iki arkadaşını da etiketleyenlere çekilişle deprem çantası vereceklerini açıkladı.
AKP’li Başakşehir Belediyesi, AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun Twitter hesabını takip edip, retweet yapan ve iki arkadaşını da etiketleyenlere çekilişle deprem çantası vereceklerini duyurdu.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Afetlerle mücadele bilinci artsın diye 100 Deprem Çantası hediye. Yapmanız gereken Yasin Kartoğlu hesabını takip edip, gönderiyi RT yaparak 2 arkadaşınızı etiketlemek. Son katılım 15 Kasım.”
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